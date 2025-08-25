HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Santiváñez vuelve, Vizcarra encerrado y Espinoza amenaza con Alianza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Inversión privada crece 9% en el segundo trimestre y alcanza su mayor ritmo en casi cuatro años

Empuje. El impulso de proyectos empresariales, viviendas y minería permitió que la inversión privada lidere la expansión de la economía, mientras el PBI avanzó 2,8% en el segundo trimestre, según el BCRP.

Impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales).
Impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales). | Andina

La inversión privada volvió a colocarse al centro del crecimiento económico del Perú. Al cierre del segundo trimestre del 2025, este indicador creció 9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, su mayor ritmo en casi cuatro años, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este desempeño, que no se observaba desde el tercer trimestre de 2021, permitió que la economía peruana sume seis trimestres consecutivos en expansión, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,8% interanual.

PUEDES VER: Inmobiliarias: postventa sigue siendo la etapa más crítica para los compradores con 32% de insatisfacción

lr.pe

El BCRP explicó que el impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales), un segundo trimestre de expansión en la construcción de viviendas y el mayor dinamismo de los proyectos mineros en ejecución.

larepublica.pe

En detalle, la inversión no residencial aumentó 11%, impulsada por mayores desembolsos destinados a la ampliación y renovación de la capacidad instalada, en concordancia con el crecimiento interanual de 13,6% de las importaciones de bienes de capital ―excluyendo materiales de construcción y teléfonos móviles―. Este resultado respondió principalmente a mayores adquisiciones de maquinaria pesada, vehículos de carga y equipos industriales.

PUEDES VER: Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nuevo acceso a fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

Inversión residencial apoyada en la autoconstrucción y créditos hipotecarios

En el ámbito residencial, la inversión pasó de un ritmo de crecimiento de 2,8% a 3,2%, tras la contracción registrada en el año anterior. Este repunte se explica, en gran medida, por la autoconstrucción, en línea con el mayor consumo interno de cemento y un aumento en las colocaciones de créditos hipotecarios, impulsadas por menores tasas de interés y bajos niveles de morosidad.

Además, también influyeron los menores precios de materiales de construcción, junto a la mayor importación de estos con respecto al año anterior. De manera complementaria, los incrementos en el empleo y en los ingresos reales en el mercado laboral formal brindaron soporte adicional al gasto de los hogares.

larepublica.pe

El consumo privado, que refleja lo que gastan los hogares en alimentos, transporte, servicios y otros bienes, también creció 3,6%. Esto se debió a la mejora del empleo y de los ingresos, además de una inflación moderada dentro del rango meta. Con ello, la demanda interna —la suma de inversión y consumo dentro del país— avanzó 6,2%, su mayor tasa desde 2021.

En contraste, el gasto público mostró un menor aporte. Mientras el consumo del Estado creció 3,6% gracias a contrataciones y gastos de mantenimiento, la inversión pública solo aumentó 2,7%, afectada por una menor ejecución del Gobierno Nacional y por la contracción en las municipalidades debido a factores climáticos.

Notas relacionadas
Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

LEER MÁS
MEF presenta propuestas normativas para agilizar cartera de inversiones por más de US$90.000 millones

MEF presenta propuestas normativas para agilizar cartera de inversiones por más de US$90.000 millones

LEER MÁS
Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pidió anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pidió anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
Sisfoh: consulta solo con tu número de DNI si calificas como 'pobre' o 'pobre extremo' para acceder a los beneficios del Estado peruano este 2025

Sisfoh: consulta solo con tu número de DNI si calificas como 'pobre' o 'pobre extremo' para acceder a los beneficios del Estado peruano este 2025

LEER MÁS
Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota