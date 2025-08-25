Inversión privada crece 9% en el segundo trimestre y alcanza su mayor ritmo en casi cuatro años

Impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales). | Andina

Impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales). | Andina

La inversión privada volvió a colocarse al centro del crecimiento económico del Perú. Al cierre del segundo trimestre del 2025, este indicador creció 9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, su mayor ritmo en casi cuatro años, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este desempeño, que no se observaba desde el tercer trimestre de 2021, permitió que la economía peruana sume seis trimestres consecutivos en expansión, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,8% interanual.

El BCRP explicó que el impulso provino de tres frentes como más proyectos empresariales fuera de la minería (como almacenes, oficinas o centros comerciales), un segundo trimestre de expansión en la construcción de viviendas y el mayor dinamismo de los proyectos mineros en ejecución.

En detalle, la inversión no residencial aumentó 11%, impulsada por mayores desembolsos destinados a la ampliación y renovación de la capacidad instalada, en concordancia con el crecimiento interanual de 13,6% de las importaciones de bienes de capital ―excluyendo materiales de construcción y teléfonos móviles―. Este resultado respondió principalmente a mayores adquisiciones de maquinaria pesada, vehículos de carga y equipos industriales.

PUEDES VER: Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nuevo acceso a fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

Inversión residencial apoyada en la autoconstrucción y créditos hipotecarios

En el ámbito residencial, la inversión pasó de un ritmo de crecimiento de 2,8% a 3,2%, tras la contracción registrada en el año anterior. Este repunte se explica, en gran medida, por la autoconstrucción, en línea con el mayor consumo interno de cemento y un aumento en las colocaciones de créditos hipotecarios, impulsadas por menores tasas de interés y bajos niveles de morosidad.

Además, también influyeron los menores precios de materiales de construcción, junto a la mayor importación de estos con respecto al año anterior. De manera complementaria, los incrementos en el empleo y en los ingresos reales en el mercado laboral formal brindaron soporte adicional al gasto de los hogares.

El consumo privado, que refleja lo que gastan los hogares en alimentos, transporte, servicios y otros bienes, también creció 3,6%. Esto se debió a la mejora del empleo y de los ingresos, además de una inflación moderada dentro del rango meta. Con ello, la demanda interna —la suma de inversión y consumo dentro del país— avanzó 6,2%, su mayor tasa desde 2021.

En contraste, el gasto público mostró un menor aporte. Mientras el consumo del Estado creció 3,6% gracias a contrataciones y gastos de mantenimiento, la inversión pública solo aumentó 2,7%, afectada por una menor ejecución del Gobierno Nacional y por la contracción en las municipalidades debido a factores climáticos.