Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

Con una inversión total que superará los US$320 millones en seis etapas, Almacenes del Norte inauguró oficialmente ADN Parque Logístico, el primer condominio logístico sostenible del país, ubicado en Ventanilla (Callao).

El proyecto no solo marca un nuevo estándar de infraestructura para el sector, sino que también generará más de 6.200 empleos directos e indirectos, con una apuesta por la contratación local y la inclusión laboral.

PUEDES VER: Autoridad Portuaria Nacional retrocede tras dar luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo de Chancay

La primera etapa, que inició operaciones en julio y requirió más de US$110 millones, introduce un modelo innovador que combina eficiencia operativa, sostenibilidad y desarrollo económico inclusivo.

Con 280.000 m² de almacenes premium, el complejo busca cerrar la brecha de infraestructura logística del país y potenciar la conexión de negocios con mercados internacionales.

Ubicación estratégica y competitividad

Levantado sobre un terreno de 500.000 m², ADN Parque Logístico se ubica a menos de 40 minutos del Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Megapuerto de Chancay.

Esta cercanía apunta a descongestionar uno de los principales circuitos comerciales del país y a mejorar la competitividad de las empresas que operan en él, desde pymes hasta corporaciones globales.

“Nuestra visión es transformar la cadena logística del país con espacios que cumplen los más altos estándares y que conviven en armonía con el medioambiente, mientras impulsamos el desarrollo social y económico de la región”, señaló Nicolás Costanzi, director ejecutivo de Almacenes del Norte.

Sostenibilidad con estándares internacionales

El proyecto, respaldado por BID Invest con un préstamo de US$53 millones y por CIFI Latam, se desarrolla bajo criterios que cumplen las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial.

Está en proceso de obtener la certificación BREEAM, e incorpora energía fotovoltaica, plantas de tratamiento de agua potable y residual, más de 30.000 m² de áreas verdes y un diseño que permite hasta un 40% de ahorro en agua y energía.

Además, el parque cuenta con infraestructura de alta seguridad y áreas comunes como comedor, coworking, gimnasio y multicancha para el bienestar de sus trabajadores.

Proyecciones a 2029

Tras iniciar su construcción en julio de 2024, la demanda inicial ha impulsado la preventa de la segunda etapa, prevista para el segundo semestre de 2026. La construcción total concluiría entre 2029 y 2030, consolidando a ADN como un referente regional en infraestructura logística moderna y sostenible.

Con su combinación de inversión de gran escala, creación de empleo y enfoque ambiental, ADN Parque Logístico se perfila como uno de los desarrollos más relevantes para la economía peruana en la presente década.