Economía

Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pide anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

Gobernador Roger Sánchez exigió anular viabilidad técnica otorgada a consorcio privado para el desarrollo del puerto de Corío, que superaría a Chancay.

Megapuerto de Corío en Arequipa estima una inversión de US$7.000 millones.
Megapuerto de Corío en Arequipa estima una inversión de US$7.000 millones.

El gobernador regional de Arequipa, Roger Sánchez Sánchez, exigió que se deje sin efecto la viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) que otorgó la Autoridad Portuaria Nacional (APN) al consorcio integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros para el desarrollo del megapuerto de Corío ubicado en Arequipa.

El funcionario instó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a respetar lo acordado en el octavo consejo de estado regional llevado a cabo en Iquitos, el cual resolvía que la APN debía culminar primero el estudio de la demanda de carga, indicó Sánchez.

"Con ese estudio procedamos nosotros a hacer una convocatoria internacional para que se presenten aquellos que tienen la experiencia y conocimiento en desarrollar puertos. Ignorando este acuerdo, que está bajo el ámbito de la PCM, el director de la APN nos sorprende dando una autorización por tres años al consorcio Hub Corío", expresó en RPP.

Corío: ¿Por qué se opone a la viabilidad técnica temporal?

El gobernador regional de Arequipa enumeró tres razones para justificar su pedido: incumplimiento del acuerdo desarrollado en julio, habida cuenta que se trata de "una mirada articulada entre el Ejecutivo nacional y regional". Además, acusó al presidente de la APN de tener un conflicto de intereses.

"Estamos solicitando al presidente del consejo de ministros la destitución inmediata del señor Juan Ramon Arrisueño, presidente de la APN por haber aprobado un acuerdo con conflicto de intereses, otorgar a un consorcio sin experiencia en habilitación portuaria y sin respetar el acuerdo del consejo estado regional", explicó.

"El señor Juan Ramón Arrisueño antes de ser presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, ha sido consultor y él ha sido contratado para evaluar el expediente del plan maestro presentado por el consorcio Hub Corío, donde da su opinión favorable, pese a las otras opiniones técnicas", agregó.

"Empresas sin experiencia"

Roger Sánchez señaló que las empresas que integran el consorcio a cargo de la realizar los estudios para desarrollar el megapuerto de Corío, infraestructura tres veces más grande que el de Chancay y que se diferencia por su calado profundo que soporta enormes embarcaciones, no tiene la suficiente experiencia de habilitación portuaria.

"Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción ha sido constituida en el 2022. ¿Qué experiencia en habilitación portuaria puede tener en menos de tres años? ¿Y la otra en 2017? Ninguna, cuestionó.

Por otro lado, el funcionario detalló que ha recibido visitas de inversionistas interesados en el puerto de Corío como el CEO de la empresa surcoreana Hyundai, así como del presidente de la Asociación de Cesantes y jubilados de Alemania que tienen inversiones a mediano y largo plazo.

"Una vez que tenemos el estudio de la demanda de carga, que recién se haga la convocatoria internacional para que gane el mejor en función de los intereses de Arequipa y del Perú. Corío no es solo un megapuerto de Perú sino de Sudamérica. Tiene ventajas competitivas geográficas, estratégicas y por lo tanto la carga está garantizada con el sur de Brasil, Bolivia, norte de Chile, Argentina y el sur del Perú", apuntó.

Detalló que son "siete embajadas que nos han visitado" y grupos privados internacionales interesados en el terminal portuario. "El megapuerto no puede caer en mano de mercaderes y en este tipo de conductas como el caso de la Autoridad portuaria nacional", criticó.

El terminal se ubica en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, y —al igual que el puerto de Chancay— sería financiado íntegramente con capital privado, sin requerir aportes del Estado.

Características del puerto de Corío

  • En su primera etapa, el megaproyecto demandará una inversión aproximada de US$7.140 millones ya que es multimodal y prevé la construcción de tres terminales: terrestre, aérea y ferroviaria.
  • La capacidad proyectada es de 100 millones de toneladas métricas anuales, más del triple de Chancay (30-35 millones).
  • Una mayor ventaja es la batimetría natural de 28 metros, frente a los 17,9 metros de Chancay, lo que le permitirá recibir buques con calado de hasta 22 metros.
