HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Tendencias

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

La enorme sonrisa que reflejaba en su rostro generó una ola de conmovedores comentarios de los usuarios en TikTok

Usuarios en TikTok se conmovieron con la reacción del boliviano y su encuentro con el mar de Perú.
Usuarios en TikTok se conmovieron con la reacción del boliviano y su encuentro con el mar de Perú. | Foto: composición LR/ TikTok / @yony.segovia0

Un boliviano que visitó Lima vivió un momento especial al conocer el mar de la Costa Verde por primera vez. Como se conoce, los ciudadanos de este país altiplánico no cuentan con zonas costeras y por lo mismo, los usuarios en TikTok reaccionaron conmovidos ante las imágenes difundidas por yony.segovia0.

En el clip, el extranjero calificó de ‘mágica’ la experiencia en el mar e incluso se atrevió a sumergirse vestido a la playa de Miraflores. “Qué increíble. Me dio igual meterme al agua con ropa y todo. Qué bello que es el mar”, dijo con gran emoción el visitante, sin importarle que nos encontremos en pleno invierno.

PUEDES VER: Tiktoker boliviano cuenta cómo reaccionó a las alarmas de tsunami en su vista a Perú: "He nacido sin mar y no quiero morir por mar"

lr.pe

Boliviano disfrutó de su experiencia en el mar de Perú

Todo parece indicar, que el muchacho disfrutó su experiencia en el mar de Perú, puesto que en todo momento mostró una sonrisa y compartió su asombro con los cibernautas en las redes sociales.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron rápidamente en las redes sociales y muchos lo felicitaron por atreverse a cumplir un sueño tan anhelado, mientras que otros bromearon con la experiencia del joven boliviano.

Usuarios en TikTok se conmovieron con la reacción del boliviano y su encuentro con el mar de Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @yony.segovia0

Usuarios en TikTok se conmovieron con la reacción del boliviano y su encuentro con el mar de Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @yony.segovia0

PUEDES VER: Beéle agradece a fans que vieron su concierto desde acantilado en la Costa Verde: "Que sea más famoso y les regalo los boletos"

lr.pe

Usuarios en TikTok recomendaron visitar otras playas del Perú

Bolivia es parte del Perú, por lo tanto, tienes derecho a disfrutar del mar hermano”, escribió un usuario, mientras que otros recomendaron visitar otras playas, como las del norte del país. “Te recomiendo ir a Máncora en Piura, playa Pocitas, Punta Sal en Tumbes. En verano es otra cosita”, “Y uno siendo de Lima ni va a la playa”, “El Perú está abierto a toda persona que quiera disfrutar y que venga hacer el bien”.

¿Cómo perdió Bolivia su única salida al mar?

Bolivia no tiene acceso al mar debido a la pérdida de su territorio costero, incluyendo 400 kilómetros de costa, en la Guerra del Pacífico (1879-1884). La guerra, en la que Bolivia, aliada con Perú, se enfrentó a Chile, resultó en la victoria chilena y la anexión de la región costera de Atacama, donde se encontraban importantes yacimientos de salitre. 

Notas relacionadas
Tiktokers fueron a la Costa Verde tras alerta de tsunami por terremoto en Rusia y generan críticas

Tiktokers fueron a la Costa Verde tras alerta de tsunami por terremoto en Rusia y generan críticas

LEER MÁS
Streamer Shuls ignora advertencia de tsunami y se va a la playa: “Mis últimas palabras para mi mamá”

Streamer Shuls ignora advertencia de tsunami y se va a la playa: “Mis últimas palabras para mi mamá”

LEER MÁS
¡Preparados! Familia se vuelve viral por armar mochila de emergencia ante alerta de tsunami en Perú

¡Preparados! Familia se vuelve viral por armar mochila de emergencia ante alerta de tsunami en Perú

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer cuelga ropa de su familiar fallecido en curiosa tumba con vidros de cristal: “¿Es sepelio o mudanza?”

Mujer cuelga ropa de su familiar fallecido en curiosa tumba con vidros de cristal: “¿Es sepelio o mudanza?”

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

LEER MÁS
Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Tendencias

Joven pide a ChatGPT que cuente del 1 a 10.000 y se enoja cuando la IA se niega: "Se están revelando"

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota