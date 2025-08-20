Usuarios en TikTok se conmovieron con la reacción del boliviano y su encuentro con el mar de Perú. | Foto: composición LR/ TikTok / @yony.segovia0

Un boliviano que visitó Lima vivió un momento especial al conocer el mar de la Costa Verde por primera vez. Como se conoce, los ciudadanos de este país altiplánico no cuentan con zonas costeras y por lo mismo, los usuarios en TikTok reaccionaron conmovidos ante las imágenes difundidas por yony.segovia0.

En el clip, el extranjero calificó de ‘mágica’ la experiencia en el mar e incluso se atrevió a sumergirse vestido a la playa de Miraflores. “Qué increíble. Me dio igual meterme al agua con ropa y todo. Qué bello que es el mar”, dijo con gran emoción el visitante, sin importarle que nos encontremos en pleno invierno.

Boliviano disfrutó de su experiencia en el mar de Perú

Todo parece indicar, que el muchacho disfrutó su experiencia en el mar de Perú, puesto que en todo momento mostró una sonrisa y compartió su asombro con los cibernautas en las redes sociales.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron rápidamente en las redes sociales y muchos lo felicitaron por atreverse a cumplir un sueño tan anhelado, mientras que otros bromearon con la experiencia del joven boliviano.

Usuarios en TikTok recomendaron visitar otras playas del Perú

“Bolivia es parte del Perú, por lo tanto, tienes derecho a disfrutar del mar hermano”, escribió un usuario, mientras que otros recomendaron visitar otras playas, como las del norte del país. “Te recomiendo ir a Máncora en Piura, playa Pocitas, Punta Sal en Tumbes. En verano es otra cosita”, “Y uno siendo de Lima ni va a la playa”, “El Perú está abierto a toda persona que quiera disfrutar y que venga hacer el bien”.

¿Cómo perdió Bolivia su única salida al mar?

Bolivia no tiene acceso al mar debido a la pérdida de su territorio costero, incluyendo 400 kilómetros de costa, en la Guerra del Pacífico (1879-1884). La guerra, en la que Bolivia, aliada con Perú, se enfrentó a Chile, resultó en la victoria chilena y la anexión de la región costera de Atacama, donde se encontraban importantes yacimientos de salitre.