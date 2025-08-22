Sisfoh: consulta solo con tu número de DNI si calificas como 'pobre' o 'pobre extremo' para acceder a los beneficios del Estado peruano este 2025

Consulta con tu DNI el Sisfoh para que acceder a los beneficios del Estado peruano. | Foto: Midis.

Familias peruanas pueden consultar a través del Sisfoh si califican en situación de 'pobre' o 'pobre extremo' para que puedan acceder a los beneficiarios que otorga el Estado peruano. El Sistema de Focalización de Hogares, más conocido como Sisfoh es un sistema del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual ayuda a tener claridad para que el apoyo estatal llegue a quienes más lo necesitan.

En ese sentido, existe una plataforma virtual para que puedas hacer la consulta y verificar si accedes a los programas sociales de ayuda. Entre los que destacan están: Pensión 65 o el Programa Juntos.

Consulta el Sisfoh solo con tu DNI

Los peruanos pueden consular a través de su página web oficial del Sisfoh, la clasificación socioeconómica de su hogar y verificar si está apto para ser beneficiario de algún programa. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Consulta Mi Hogar de Sisfoh en el siguiente link (aquí) Ingresa tu número de DNI, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia Ingresa el número de verificación que aparece en el recuadro Luego, haz clic en "consultar" Si no estás registrado en el padrón, este te indicará que no te encuentras en su sistema. Por lo tanto, no cuentas con una Clasificación Socioeconómica (CSE), y finalmente te recomendará iniciar tu solicitud de obtención de CSE. Si en tu caso estás registrado en el padrón, la página te solicitará que respondas algunas preguntas en la web, además de pedirte algunos datos de tu DNI. Finalmente, se mostrará tu CSE.

¿A qué programas sociales acceden los peruanos que sí clasifican en el Sisfoh?