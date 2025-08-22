HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
EN VIVO

CHRISTIAN HUDTWALCKER en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN

Economía

Sisfoh: consulta solo con tu número de DNI si calificas como 'pobre' o 'pobre extremo' para acceder a los beneficios del Estado peruano este 2025

Las familias peruanas pueden consultar su situación de 'pobre' o 'pobre extremo' mediante el Sisfoh, facilitando el acceso a beneficios estatales fundamentales. Consulta el sitio web oficial solo con tu DNI.

Consulta con tu DNI el Sisfoh para que acceder a los beneficios del Estado peruano.
Consulta con tu DNI el Sisfoh para que acceder a los beneficios del Estado peruano. | Foto: Midis.

Familias peruanas pueden consultar a través del Sisfoh si califican en situación de 'pobre' o 'pobre extremo' para que puedan acceder a los beneficiarios que otorga el Estado peruano. El Sistema de Focalización de Hogares, más conocido como Sisfoh es un sistema del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual ayuda a tener claridad para que el apoyo estatal llegue a quienes más lo necesitan.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, existe una plataforma virtual para que puedas hacer la consulta y verificar si accedes a los programas sociales de ayuda. Entre los que destacan están: Pensión 65 o el Programa Juntos.

PUEDES VER: Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: solo deben cumplir estos requisitos en 2025

lr.pe

Consulta el Sisfoh solo con tu DNI

Los peruanos pueden consular a través de su página web oficial del Sisfoh, la clasificación socioeconómica de su hogar y verificar si está apto para ser beneficiario de algún programa. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresa a Consulta Mi Hogar de Sisfoh en el siguiente link (aquí)
  2. Ingresa tu número de DNI, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia
  3. Ingresa el número de verificación que aparece en el recuadro
  4. Luego, haz clic en "consultar"
  5. Si no estás registrado en el padrón, este te indicará que no te encuentras en su sistema. Por lo tanto, no cuentas con una Clasificación Socioeconómica (CSE), y finalmente te recomendará iniciar tu solicitud de obtención de CSE.
  6. Si en tu caso estás registrado en el padrón, la página te solicitará que respondas algunas preguntas en la web, además de pedirte algunos datos de tu DNI. Finalmente, se mostrará tu CSE.

PUEDES VER: Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

lr.pe

¿A qué programas sociales acceden los peruanos que sí clasifican en el Sisfoh?

  • El Programa Contigo: brinda una pensión no contributiva de S/300 bimestralmente a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
  • Programa Juntos: las familias que pertenecen a este programa reciben un monto de S/200 cada dos meses con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil y brindar asistencia escolar. Uno de los requisitos de este programa es tener la clasificación de hogar pobre o hogar en pobreza extrema.
  • Pensión 65: bono dirigido a los peruanos mayores de 65 años que se encuentren en situación de pobreza extrema. A partir de julio, el bono, entregado cada dos meses, se incrementó de S/250 a S/350.
  • Beca 18: es un programa destinado a estudiantes sobresalientes que cubre los costos de la educación superior para jóvenes y adolescentes clasificados en hogar pobre o hogar en pobreza extrema.
Notas relacionadas
SISFOH 2025: conoce la clasificación de tu hogar y qué bonos puedes obtener con tu DNI este julio

SISFOH 2025: conoce la clasificación de tu hogar y qué bonos puedes obtener con tu DNI este julio

LEER MÁS
Sisfoh 2025: actualiza la categoría socioeconómica de tu hogar, requisito obligatorio para acceder a Beca 18 y Pensión 65

Sisfoh 2025: actualiza la categoría socioeconómica de tu hogar, requisito obligatorio para acceder a Beca 18 y Pensión 65

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en el Padrón General de Hogares del Sisfoh con mi DNI?

¿Cómo saber si estoy en el Padrón General de Hogares del Sisfoh con mi DNI?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS
Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

LEER MÁS
El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota