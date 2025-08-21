Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: solo deben cumplir estos requisitos en 2025

Programa Pensión 65 otorga beneficio económico a los peruanos que tengan más de 65 años. | Foto: Composición LR/IA.

Los peruanos con más de 65 años podrán acceder a un beneficio económico que entrega cada dos meses el programa Pensión 65. Este incentivo económico ayuda precisamente a la población que muchas veces no es activa en el trabajo, por ello, es necesario conocer mayor información y los requisitos para acceder.

Para el año 2025, el programa Pensión 65 aumentó el pago que anteriormente era de S/250, actualmente, los beneficiarios reciben S/350 cada dos meses.

Peruanos mayores de 65 años reciben pago cada 2 meses: ¿cuáles son los requisitos?

Si un adulto mayor peruano está interesado en recibir el pago que ofrece Pensión 65, se deberá tener en cuenta los requisitos para ser incluido en la lista de beneficiarios.

Tener más de 65 años y contar con el DNI

No recibir una pensión proveniente del sector público o del privado (ONP, AFP, ni EsSalud)

Que la vivienda donde vive el o la postulante clasifique dentro del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

¿Cómo se puede inscribir a Pensión 65?

La persona postulante a Pensión 65 deberá hacer el trámite de la clasificación socioeconómica (SCE) dentro de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), estas se ubican en cada municipio distrital. El personal de la ULE verificará su casa y se entregará la SCE. Para ello, el adulto mayor debe tener en cuenta los requisitos solicitados. El personal de ULE podrá ayudar a los adultos mayores para que puedan ser parte del padrón y recibir el pago.

¿Cómo cobrar el dinero de Pensión 65?

Los beneficiaros del programa Pensión 65 a nivel nacional pueden acceder a cobrar en las agencias del Banco de la Nación junto a su DNI. Asimismo, el programa les brinda una cuenta de pago, precisamente, se les da una tarjeta en físico para que puedan recoger el dinero en ventanillas o agentes autorizados.

Pensión 65: canales de ayuda o consultas

Puedes acceder a solicitar mayor información del programa Pensión 65 a través del WhatsApp o vía telefónica al 942962116. Asimismo, puedes escribir a los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe