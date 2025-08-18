HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Precio del combustible hoy 18 de agosto, en Perú: conoce los costos de la gasolina, el diésel y el gas

Consulta cuánto cuestan hoy en Perú la gasolina, el diésel y el gas, y entérate del cierre del petróleo en los principales centros de abastecimiento.

Precio del combustible HOY, lunes 18 de agosto, en Lima
Precio del combustible HOY, lunes 18 de agosto, en Lima | Foto: Andina

¿En cuánto abrió el precio del petróleo, la gasolina y el gas? Conducir a diario por las principales rutas del país obliga a estar atento al mejor precio de combustibles hoy en Perú. Las tarifas de gasolina, diésel y gas varían según la ciudad y la estación de servicio, y encontrar la más conveniente puede marcar la diferencia en el rendimiento y la economía de cada unidad.

En ese contexto, La República informa el precio actualizado de los principales combustibles y detalla los puntos de abastecimiento más relevantes de la capital, según datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Además, presenta la cotización del petróleo, la gasolina y el gas en Perú correspondiente a este 18 de agosto.

