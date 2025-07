Bolivia enfrenta grave crisis de combustible: el Gobierno reconoce un déficit de $300 millones

Bolivia, uno de los países más emblemáticos de Sudamérica, está atravesando un problema de transporte en diversas localidades. Hay una crisis de desabastecimiento de diésel, lo que provoca largas filas y demoras para los conductores en sus labores diarias.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, responsabiliza a la Asamblea Legislativa y afirma que, mientras tengan 'estrangulado el financiamiento externo', no podrán abastecer a todos. Por otro lado, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dijo que necesita comprar más diésel para suministrar a los autos.

El Gobierno reconoce un déficit de $300 millones

En una entrevista en 'El Deber Radio', el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, comentó que se están regularizando los puntos de venta, pero que lo que el gobierno asigna no es suficiente para cubrir a todos los vehículos diarios. "El Ministerio de Economía y el Banco Central asignan los recursos. Nosotros solo podemos importar la cantidad de combustible que podemos pagar. Nos dan para comprar 55 o 60 millones de dólares por semana, despachamos con normalidad. Pero, para atender la demanda actual, se necesitarían unos 63 millones de dólares semanales", comentó.

Bolivia necesita importaciones para poder llevar combustible diésel a su población. Por su parte, el presidente Luis Arce mientras habla con periodistas en La Paz, aseguró que no está garantizado el abastecimiento. "Mientras tengamos estrangulado el financiamiento externo, mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra y abastecimiento de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado (el abastecimiento)".

Un nuevo presidente para Bolivia

Bolivia atraviesa una crisis muy severa, y en el último año del presidente, esto lo pone contra las cuerdas. Su gobierno tiene una baja aprobación debido a los temas de corrupción familiar y a la situación económica.

Luis Arce dejará el gobierno boliviano en noviembre y no se postulará para la reelección presidencial ni ocupará un curul en el Legislativo, ya que había postulado como senador en La Paz. Es por eso que, el 17 de agosto, toda la población elegirá a su nuevo presidente.