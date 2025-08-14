HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Primera Subasta Pública 2025 de terrenos estatales en 25 predios del Estado: ¿cómo participar en las regiones de Perú?

Los interesados deben presentar sus propuestas económicas de forma presencial el 9 de septiembre. Se aceptarán consultas hasta el 8 de septiembre a través de un correo electrónico.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), institución dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), institución dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), institución dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, anunció la apertura de la convocatoria para participar en la primera subasta pública de terrenos del Estado del año 2025.

En esta subasta, se podrán a disposición 25 terrenos del Estado, con un área total de 2.295.728,04 metros cuadrados. De estos, 16 se encuentran en la Región Lima: 15 en la Playa Quita Calzón, en el distrito de Barranca, y uno en Huacho, provincia de Huaura. Además, habrá 7 terrenos en región Áncash, todos ubicados en el distrito y provincia de Huarmey. Finalmente, se subastarán 2 terrenos en la región Moquegua, situados en el distrito y provincia de Ilo.

El acto público de la subasta se realizará de manera presencial el 3 de octubre en la sede de la SBN, que se encuentra en la Calle Chinchón N° 890, en el distrito de San Isidro, Lima.

Primera Subasta Pública 2025: ¿cómo participar en las regiones de Perú?

Para participar en la subasta y adjudicarse uno de los predios estatales, los interesados deberán presentar un sobre con la propuesta económica correspondiente. Esta presentación se realizará de manera presencial el 9 de septiembre de 2025, entre las 8.30 a. m. y las 4.30 p. m., en la Unidad de Trámite Documentario de la SBN.

Para participar en la subasta y adjudicarse uno de los predios estatales, los interesados deberán presentar un sobre con la propuesta económica correspondiente. Esta presentación se realizará de manera presencial el 09 de septiembre de 2025, entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., en la Unidad de Trámite Documentario de la SBN.

Los interesados en participar pueden consultar las bases, el listado de predios y los planos correspondientes a través del siguiente enlace. Además, tendrán la posibilidad de enviar sus preguntas hasta el 8 de septiembre al correo electrónico.

Es importante destacar que la subasta se realizará en presencia de un notario público y bajo la modalidad de sobrecerrado. Durante el proceso, los participantes podrán mejorar sus ofertas de forma verbal y realizar pujas abiertas dentro de un tiempo determinado. Este mecanismo de subasta tiene como objetivo principal fomentar la inversión privada en los predios estatales.

