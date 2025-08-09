HOYSuscripcion LR Focus

Hay 24 proyectos para el retiro de AFP en el Congreso: montos y requisitos de cada propuesta

La aprobación del retiro de AFP es una de las más esperadas por miles de aportantes en el Perú. Por ahora, hay varias propuestas que esperan ser ley.

Los proyectos de ley para el retiro de AFP aún no se debaten en comisión
Los proyectos de ley para el retiro de AFP aún no se debaten en comisión | Andina | Composición LR

Ante las dificultades económicas, el retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es una de las propuestas más respaldadas por miles de aportantes en todo el Perú. Actualmente existe más de una veintena de proyectos de ley en el Congreso de la República, que deben afrontar varios escollos para convertirse en norma.

La mayoría de las 24 iniciativas presentadas se decantan por un retiro de hasta 4 UIT, otras cambian este límite por 3 o 5, y algunas incluso proponen el retiro bajo ciertas condiciones o sin restricción alguna. Todas proceden de diferentes bancadas, aunque la reciente llegada de Fuerza Popular al mando de la Comisión de Economía podría inclinar la balanza hacia cierto sentido.

Los 24 proyectos de ley para el retiro de AFP 2025

Estas son las 24 iniciativas de ley presentadas hasta el momento en el Congreso de la República para un posible retiro de AFP. Todas ellas están pendientes de debate:

  1. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Américo Gonza (Perú Libre) el último 6 de febrero. Este proyecto sugiere el retiro en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días, hasta cubrir el monto total, sin embargo ni retención.
  2. Retiro en condiciones especiales presentado por Digna Calle (Podemos Perú) el 10 de febrero. Permitiría retiros de hasta 25% de los fondos (para pagar la cuota inicial de un inmueble vía crédito hipotecario), 50% (desempleados por más de 60 días y menores de 55 años), 100% (para quienes van a emigrar de forma permanente) y 95,5% más jubilación anticipada (por cáncer o enfermedades terminales). También se contemplan retiros para pagar estudios superiores propios o de parientes cercanos.
  3. Retiro voluntario de hasta 4 UIT, presentado por Darwin Espinoza (Podemos Perú) el 17 de febrero. Permitiría pagos en montos de 1 UIT cada 30 días; asimismo, admitiría desistir del retiro al notificar a la AFP hasta 10 días antes del siguiente desembolso.
  4. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Segundo Quiroz (APP) el 26 de febrero. El primer pago, según la iniciativa, sería de 1 UIT a los 30 días de presentada la solicitud, mientras que los siguientes serían a los 60, 90 y 120 días hasta completar las 4 UIT. Solo se excluiría a los afiliados que califiquen a la jubilación anticipada por desempleo (REJA).
  5. Retiro de hasta 4 UIT en tres desembolsos, presentado por Guido Bellido (Podemos Perú) el 6 de marzo. Propone que los dos primeros pagos sean de 1 UIT cada uno y el tercero por el monto restante, cada uno 30 días después del desembolso anterior.
  6. Retiro de hasta 4 UIT por dificultad económica, presentado por Paul Gutiérrez (Somos Perú) el 11 de marzo. Busca ser una alternativa de liquidez inmediata y "contribuir a la reactivación económica y la estabilidad financiera" de la ciudadanía.
  7. Retiro de hasta 4 UIT para emprendimientos, presentado por Luis Kamiche (APP) el 12 de marzo. Busca beneficiar a "emprendimientos que aporten al crecimiento económico".
  8. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Waldemar Cerrón (Perú Libre) el 12 de marzo. Similar a varios de los anteriores, pone como justificación "un escenario de recuperación desigual tras la recesión de 2023".
  9. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) el 25 de marzo, con la intención de "mitigar los efectos de la crisis económica global, la inflación y el incremento del costo de vida".
  10. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Jorge Coayla Juárez (JPP-Voces del Pueblo-BM) el 26 de marzo para "promover la economía nacional".
  11. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Alfredo Pariona (Perú Libre) el 2 de abril. Esta propuesta también alega la recesión económica como motivo para el desembolso.
  12. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Segundo Montalvo (Perú Libre) el 2 de abril. Se haría en 4 cuotas y con la intención de "solventar el aumento de la canasta familiar".
  13. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por José Pazo (Somos Perú) el 9 de abril, que busca aliviar la crisis económica familiar que tendría sus raíces en "la convulsión social, inestabilidad políticas y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global".
  14. Retiro de 1 UIT mensual por desempleo, presentado por Darwin Espinoza el 25 de abril, que permite dichos desembolsos hasta agotar el 100% de los aportes, en caso hayan pasado 3 meses consecutivos desde el final del vínculo laboral.
  15. Retiro de hasta el 95,5% de los fondos, presentado por Darwin Espinoza el 30 de abril, que propone la entrega de dicho porcentaje "del total de los fondos disponibles en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes obligatorios, en los plazos que estimen convenientes".
  16. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Elías Varas (JPP-Voces del Pueblo-BM) el 14 de mayo, que sugiere desembolsos mensuales para la "reactivación económica".
  17. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Wilson Quispe (JPP-Voces del Pueblo-BM) el 15 de mayo. Dicho retiro sería voluntario, facultativo y sin excepciones.
  18. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por José Luna Gálvez (Podemos Perú) el 27 de mayo. Similar a varios de los anteriores, propone un retiro voluntario "como medida de alivio económico frente a situaciones de vulnerabilidad y crisis, inaplicando los límites y restricciones previstos".
  19. Retiro de hasta 5 UIT, presentado por Margot Palacios (no agrupada) el 30 de mayo, sin aplicar los límites y restricciones establecidos "con el fin de proteger los intereses de los afiliados".
  20. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Kira Alcarraz (Podemos Perú) el 14 de mayo. Similar a varios proyectos precedentes, no establece excepciones.
  21. Retiro del 100% para personas con enfermedades graves y oncológicas, presentado por Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) el 21 de mayo. Consistiría en un solo retiro para quienes hayan sido diagnosticados con enfermedades oncológicas u otras enfermedades o condiciones patológicas graves o avanzadas en una entidad de salud pública o privada.
  22. Retiro de hasta 4 UIT, presentado por Víctor Cutipa (JPP-Voces del Pueblo-BM) el 22 de mayo. Sería un retiro excepcional y voluntario similar a propuestas anteriores.
  23. Retiro de hasta 3 UIT, presentado por Magaly Ruiz (APP) el 3 de junio. Aplicaría para quienes acrediten gastos médicos significativos por enfermedad grave o alto costo, propios o de un familiar hasta segundo grado; desempleo por tres meses continuos o más, o en caso de afectación por desastres naturales.
  24. Retiro de hasta 4 UIT, propuesto por Katy Ugarte (JPP-Voces del Pueblo-BM) el 4 de junio. Busca brindar un alivio ante situaciones de vulnerabilidad.

lr.pe

¿Qué falta para que el retiro de AFP se haga ley?

Actualmente, los proyectos de ley para el retiro de AFP se encuentran en la Comisión de Economía, a la espera de ser agendados para debate. Una práctica usual es acumular varios proyectos similares en un solo predictamen, el cual sería enviado al Pleno del Congreso para su aprobación o rechazo y, de darse la primera opción, a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

No obstante, la reciente llegada de Fuerza Popular a la presidencia de la Comisión podría significar que el debate de las propuestas de retiro de fondos no reciba prioridad, pese a los reclamos de otras agrupaciones. Algunos parlamentarios de la bancada naranja se han mostrado en contra de un nuevo desembolso, si bien FP votó a favor del más reciente, ocurrido en 2024.

