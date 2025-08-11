Un reciente estudio de Bumeran reveló que el 79% de los trabajadores peruanos considera que, en la actualidad, es más difícil independizarse que hace una década. Dicha investigación del portal de empleo en Latinoamérica forma parte de la campaña "Independízate", que busca visibilizar las dificultades que enfrentan los talentos al momento de salir de sus hogares.

Y es que la convivencia con la familia puede ser difícil de dejar para algunos jóvenes. En ciertos casos, extrañan la comida que preparaban sus padres, las jornadas de limpieza en la casa o las reuniones que se desarrollaban los fines de semana por la visita de algún ser querido. Estas y otras situaciones fueron la principal motivación de esta campaña.

"Trabajo e Independencia es un estudio realizado en el marco de nuestra campaña Independízate. Los resultados evidencian una situación compleja en Perú: el 56% de las personas trabajadoras aún vive con su familia, Además, el 79% considera que hoy es más difícil independizarse que hace diez años. Desde Bumeran trabajamos para acercar las oportunidades laborales que los talentos necesitan para lograrlo: encontrar un empleo que les permita proyectar su futuro, crecer, desarrollarse y cumplir sus objetivos”, indicó Melisa Fürst, Líder Regional de Marketing de Bumeran.com.pe en Jobint.

Razones para independizarse

Respecto a la pregunta sobre la dificultad para independizarse a comparación de hace diez años, el 46% de encuestados refiere que es mucho más difícil en la actualidad. Le sigue un 33% que considera que es un poco más complicado, un 12% que indica que es igual que antes y un 9% que menciona que es más fácil emanciparse hoy que hace una década.

Además, el estudio de Bumeran evidencia que el 93% de los trabajadores peruanos desea independizarse, aunque el camino no sea sencillo. Entre las razones que explican por qué no lo hacen, el 35% indica que su salario no es suficiente, el 30% no tiene trabajo, el 9% dice que las razones son otras y otro 9% prefiere vivir con su familia para ahorrar y tener más libertad financiera. Solo un 8% aduce que se ocupa del cuidado de familiares y un 3% todavía no termina su carrera.

En los demás países de la región, la causa principal por la que no se logra la ansiada independencia es la siguiente: en Panamá, el 66% de los talentos afirma que no tiene empleo; en Ecuador, el 55% menciona lo mismo; en Argentina, el 54% tampoco cuenta con trabajo; y en Chile, el 42% indica que su salario no es suficiente.

El 24% de peruanos logra vivir solo, según Bumeran

En relación a su dinámica de convivencia, el 56% respondió que aún habita en su hogar familiar, un 24% vive solo, un 19% convive con su pareja y solo un 1% con amigos o compañeros. En los demás países se muestra una tendencia similar: en Chile, un 62% reside con su familia, en Ecuador, un 58%, en Argentina, un 54% y en Panamá, un 53%.

Cuando se les consulta a los talentos sobre el tipo de trabajo que tienen, el 40% menciona que labora a tiempo completo, el 35% dice que no tiene empleo, el 8% lo hace bajo la modalidad de freelance, el 6% trabaja como pasante, el 5% tiene una ocupación full time pero en situación de informalidad y el 4% se encuentra bajo el régimen part time. Solo un 2% se encuentra en part time informal.

En la región, los países que presentan la mayor proporción de trabajadores formales a tiempo completo son Chile, con un 45%, y Perú, con un 40%. Por otro lado, las naciones que cuentan con la mayor cantidad de talentos desempleados son Panamá, con un 67%; Ecuador, con un 60%; y Argentina, con un 51%.

Sin lugar a dudas, el acceso a un trabajo formal es fundamental para avanzar hacia la independencia. Si el 93% de los talentos consiguiera un empleo estable, recién se independizarían, de la misma forma que el 95% lo haría si obtuviera una ocupación con mejor salario. Sobre las barreras para acceder al trabajo deseado, el 47% aduce que es por falta de contactos, el 28% por la ausencia de experiencia, el 19% por otros factores y el 6% por falta de capacitación.

2 de cada 10 talentos regresaron a casa tras independizarse

El estudio "Trabajo e Independencia" de la campaña Independizate de Bumeran también revela que el 23% de los talentos que aún vive con su familia tuvo que regresar luego de haberse independizado, frente a un 77% de encuestado que afirma que radica con su familia porque todavía no sale de su casa.

Entre las principales razones que llevaron a las personas a regresar al hogar familiar, el 38% menciona "otros motivos"; el 16% lo hace debido a la pérdida de su empleo; seguido por otro 16% que indica que su salario no es suficiente.

Por otro lado, el 9% de los talentos señala que su familia los necesitaba; otro 9% menciona que los costos aumentaron y no pudieron cubrir los gastos; el 5% lo hizo por decisión propia; el 4% se separó de sus parejas y tuvo que volver al hogar familiar; el 2% extrañaba a su familia y el 1% por dificultades para adaptarse a la vida independiente.