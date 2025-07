El reciente estudio de Bumeran "Enamorados del trabajo 2025" ha puesto en evidencia un leve descenso en la valoración positiva que tienen los trabajadores hacia sus empleos. Si bien el 76% mantiene una opinión favorable de su centro de laborales, este resultado se encuentra por debajo del nivel registrado el año pasado (77%) y el 2023 (87%).

Dicho descenso también se refleja en los encuestados que afirman estar enamorados de su trabajo: en el 2025 representó un 20%, mientras que, en el 2024 y 2023, un 26% y 19%, respectivamente. En el caso de las personas que comparten su gusto por lo que hacen, la tendencia ha ido retrocediendo de un 68% en el 2023 a un 56% en la actualidad.

“El hecho de que el 76% de las personas trabajadoras declare que le gusta o está enamorado de su trabajo es una señal alentadora. Si bien aún hay aspectos por mejorar, como las condiciones laborales y el reconocimiento, el interés por lo que se hace sigue siendo un motor importante para muchos de los talentos”, indicó Diego Tala Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Enamorados del trabajo es un estudio de Bumeran en el que participaron 3724 personas trabajadoras de la región: 500 de Perú, 837 de Argentina, 679 de Chile, 1007 de Ecuador, 701 de Panamá. El estudio explora la valoración que tienen las personas sobre su empleo.

Insatisfacción laboral en Perú

El estudio de Bumeran, en el que participaron 3.724 personas trabajadores de la región y 500 de Perú, revela las razones detrás de la insatisfacción laboral. Entre los principales motivos por los que a los talentos no les gusta u odia su trabajo se encuentran el descontento con su sueldo insuficiente (34%) y el desagrado con su entorno laboral (28%).

Además, un 18% considera que no es su trabajo ideal, un 12% dice que no disfruta para nada lo que hace, un 4% cree que con sus labores no aporta nada a la organización ni a la sociedad, y otro 4% nunca imaginó con tener una ocupación como la actual. Pese a este escenario, nuestro país sigue siendo el segundo con mayor valoración positiva del empleo en América Latina, tan solo por debajo de Ecuador (79%). En las naciones restantes destacan Panamá (70%), Chile (59%) y Argentina (58%).

En detalle, la realidad peruana sobre la satisfacción de los peruanos con su empleo se muestra así: el 56% lo atribuye a las disfrute de lo que hace, el 21% a su percepción de aportar a la organización y a la sociedad, el 9% a la realización de sus sueños, el 8% al gusto por su trabajo y tan solo el 1% a la conformidad con su sueldo.

2 de cada 10 peruanos dejarían su empleo si ganan la lotería

El 77% de los trabajadores peruanos sostuvo que continuaría laborando aún si ganase la lotería o no tuviese la necesidad económica de hacerlo. Aunque este indicador se muestra como elevado, lo cierto es que ha disminuido 3 puntos porcentuales frente al 2024, año en el que se registró un 80% de encuestados que consideró mantenerse en el mismo empleo.

Además, se observa un 23% que dejaría su puesto si obtuviera un gran premio como el referido en el anterior párrafo. En tanto, el 32% elegiría crear sus propio emprendimiento, el 24% buscaría mayor flexibilidad horaria, el 18% priorizaría disfrutar más y reducir la presión, y el 4% dejaría su trabajo para dedicarse a lo que realmente le apasiona.

A contraparte, quienes sí seguirían trabajando lo atribuyen mayormente a razones de disfrute (58%). De igual forma, el 20% sostiene que el problema no es el trabajo, sino laborar en algo que les guste, el 14% no imagina su vida sin trabajar y el 8% no cree que sea bueno dejar de realizar alguna ocupación.