El 86% de los trabajadores considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas

La alta informalidad, la baja productividad de nuestra economía y los salarios poco atractivos son factores que limitan las perspectivas laborales de los peruanos. Según un reciente estudio de Bumeran denominado "¿Qué pasa con el salario?", 8 de cada 10 trabajadores indica que la remuneración que perciben no es suficiente para afrontar necesidades básicas.

El principal gasto que deben afrontar es la alimentación con un 17%. Le siguen vivienda (14%), la educación (13%), el transporte (13%), las deudas (12%), la salud (12%), la vestimenta (8%), la recreación (7%) y otros (4%), en el último lugar. De igual forma, más del 65% del salario es destinado a necesidades básicas y deudas.

“El estudio de Bumeran refleja una realidad compleja para muchas familias peruanas, donde más del 50% de los talentos gasta todo su salario en menos de una semana, y solo un 12% logra que su ingreso mensual le dure todo el mes. Aunque la mayoría destina dicho ingreso a cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda, educación y transporte, el 49% menciona que su salario no es suficiente para ahorrar", explicó Anderson Bracho, KAM Commercial Leader en Bumeran.com.pe en Jobint.

Salario en Perú: tiempos y gastos

Como señalamos anteriormente, la mayoría de los trabajadores prioriza gastos esenciales. Por ejemplo, en alimentación destinan un 92% de su salario, un 83% a transporte; un 79% a educación; un 78% a vivienda; y un 76% al pago de deudas. Además, mencionan que invierten un 66% de su remuneración en salud; un 57% en vestimenta; un 55% en impuestos; un 51% en recreación y un 39% en otros tipos de gastos.

Lo llamativo es que, el 50% de los peruanos gastó todo su salario en una semana. Y es que, el 25% de ellos, destina el 100% de su dinero para pagar cuentas, apenas lo cobra; al 17% le dura menos de una semana y el 8% lo utiliza en siete días. La mitad restante respondió que emplea su remuneración en plazos más extensos. 21% en dos semanas, 17% en tres semanas y 12% en un mes.

El estudio también aborda si los trabajadores ayudan a otros miembros de su familia o personas cercanas. El 35% de ellos apoya económicamente de forma regular, el 32% lo hace de manera ocasional y el 33% simplemente no se solidariza. De otro lado, para 8 de cada 10 personas, ahorrar es imposible, mientras que solo un 16% sí lo hace.

Entre aquellos que logran ahorrar, un 44% consigue reservar entre el 5% y el 10%; un 18% destina menos del 5% de su salario mensual a este fin, un 13% logra guardar entre el 25% y el 45% de su ingreso mensual; un 10% atesora entre el 15% y el 25%; otro 10% entre el 10% y el 15%; y solo un 5% logra ahorrar entre el 45% y el 65% de su salario.

Poder adquisitivo

En el sector formal, la remuneración promedio en general alcanza los S/2.771 hasta el 2024, según datos del Ministerio de Trabajo. En esa línea, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, explicó a este medio que un trabajador que labora en una empresa grande gana S/3.253, mientras que en una pequeña, S/2.725. En el caso de las microempresas, el salario equivale a S/1.600.

"Producto de las recesiones y el periodo inflacionario entre el 2021 y 2023, se ha afectado la capacidad adquisitiva de bienes y servicios de los ingresos promedio. Tanto es así, que actualmente, los ciudadanos compran 9% menos frente al 2019, es decir, antes de la pandemia. Eso evidentemente, va a ir variando por segmento", agregó Cuadros.

Precisamente, el estudio de Bumeran revela que el 57% de los trabajadores percibe que su poder adquisitivo se ha mantenido sin cambios en los últimos meses. Solo el 16% considera que sí mejoro, mientras que el 27% restante menciona que ha empeorado y el dinero no le alcanza para cubrir los mismos gastos que antes.

Para Cuadros, dicho resultado se podría explicar gracias a la reactivación económica del 2024 que permitió un crecimiento aún insuficiente del 3,3%. No obstante, esta evolución no ha alcanzado para revertir la caída registrada desde el 2019. Solo los trabajadores sindicalizados que acceden a la negociación colectiva y aquellos calificados tienen un poder para conseguir mejoras salariales.

Aumento salarial

Bumeran reporta que al 100% de los talentos les gustaría recibir un aumento de salario, el cual sería destinado para pagar deudas (43%), centralmente. Además, hay quienes emplearían su dinero para fines de ahorro (30%), inversión (21%), consumo (4%) y otras cosas (2%). No obstante, futuros ajustes en materia remunerativa dependen de una política institucional que no se ha implementado en el Perú.

De acuerdo con Cuadros, para que suban los salarios en nuestro país, se necesita una mejora de la productividad, que depende del valor de los productos ofrecidos por las empresas en el mercado y la eficiencia de los trabajadores en el proceso de producción. En su lectura, el Estado no está cumpliendo con establecer herramientas que permitan garantizar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva, herramienta que permite a los trabajadores luchar por un aumento de las remuneraciones, beneficios y otras condiciones laborales.

De igual forma, precisó que, entre el 2018 y 2024, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió un 14% de su valor real, mientras que el aumento de la RMV a S/1.130 solo permitió recuperar el 10%. Entonces, hay un déficit del 4%, lo que sigue posicionándonos en la "cola de Latinoamérica".

"La política del salario mínimo en Perú no está institucionalizada. Es decir, noes vinculante y no tiene criterios obligatorios, sino referenciales. Lo que corresponde es que el Ministerio de Trabajo convoque a los trabajadores y empleadores para terminar de definir el mecanismo de revisión técnica. Si no hay consenso, el MTPE tiene la facultad de plasmarlo en un Decreto Supremo para que haya una política vinculante"; sentenció.