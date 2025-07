Retiro de AFP: ¿cómo avanza el proceso de aprobación de la libre disposición de los fondos para 2025?

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia presentó su agenda para la sesión número 15 el pasado 8 de julio; sin embargo, en esta no se encontraba el debate sobre el retiro de AFP, ni el acceso a hasta 4 UIT (S/21,400) o algún proyecto sobre modalidades u otra norma similar. Ilich López, presidente de dicha comisión, reveló que optarían por esperar que la reforma de pensiones se publique. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya difundió el proyecto, el cual cuenta con medidas tentativas, pero por el momento aún no se ha aprobado el documento final.

Asimismo, López comentó que es necesario que el MEF publique el reglamento definitivo, ya que este documento es crucial para garantizar que el predictamen se ajuste a la Ley de Modernización del Sistema Previsional. La demora del ministerio ha generado incertidumbre y una serie de críticas, debido a que el plazo legal para la entidad ya expiró, lo cual dejaría a muchos peruanos a la espera de acceder a sus fondos. Por otro lado, el congresista de Podemos Perú solicitó al Congreso exonerar el proyecto del trámite de la Comisión de Economía para que este pase directamente a la Comisión Permanente. "Está demorando la reglamentación que tenía que emitir el Ministerio de Economía con respecto a la normativa que detiene la salida de las AFP. Por eso, le pido se reitere al ministerio para que emita su reglamento y podamos tomar una decisión inmediata sobre AFP, pero si ellos siguen demorando esto, le pediría que me apoye para que esto se vea en la Comisión Permanente”. Manifestó el legislador.

¿Qué pasos se deben cumplir para el inicio del debate del retiro de AFP en el Congreso?

Publicación del reglamento: según algunos parlamentarios, el MEF debe promulgar el reglamento final de la reforma previsional mediante un decreto supremo.

Ajuste del predictamen: la Comisión de Economía adaptará el dictamen a las normas del reglamento, considerando los 19 proyectos de ley presentados.

Debate en el Congreso: una vez listo el predictamen, se debatirá en la Comisión de Economía o, si se aprueba la propuesta de José Luna, directamente en la Comisión Permanente.

¿Cuándo se volverá a debatir el retiro AFP?

El debate sobre el retiro de AFP 2025 se programó para retomarse en agosto del presente año, según Ilich López. Sin embargo, el cronograma de este depende de la publicación del reglamento de la reforma por parte del MEF, debido a que, según la norma aprobada en septiembre de 2024, este solo tendría un plazo de 180 días para la publicación, plazo que venció el pasado 26 de junio. Hasta el momento, el Ministerio de Economía no ha cumplido con dicho requisito, retrasando el avance del dictamen final.