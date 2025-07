En muchas familias peruanas se tiene la creencia de que tomar bebidas frías o consumir helado durante una gripe o resfrío pueden aumentar los síntomas y llegar a ser dañino para el organismo. Sin embargo, esta creencia generalizada muchas veces no está sustentada desde una base científica.

En ese sentido, La República preguntó al neumólogo de la UNFV, Rubén Huaman Quezada y a la Dra. Neha Vyas, médica de medicina familiar de Cleveland Clinic, sobre el verdadero impacto de los alimentos helados en el cuerpo humano. Ambos detallaron sobre la verdadera causa de la gripe.

¿Es verdad que tomar bebidas heladas es dañino para las personas que tienen gripe o dolor de garganta?

Rubén Huaman explicó que la creencia de que tomar bebidas frías o consumir helado cuando empeoran el resfrío es un mito y que en realidad los alimentos fríos no intervienen porque uno se enferma generalmente de algún virus que contrajo al exponerse con otras personas.

“El hecho de tomar algo frío no tiene ninguna repercusión (…) No afecta las vías respiratorias ni empeora los síntomas. Si vas a tomar una cerveza al polo, como se dice, te puede hacer daño, pero si tomas cosas frías como las que están en el refrigerador no va a pasar nada”, reveló el médico especializado en neumología.

En 2015, R. Eccles y J. E. Wilkinson, a través de su informe ‘Exposición al frío e infección aguda del tracto respiratorio superior’, tras revisar la evidencia publicada hasta el momento sobre las formas en las que el frío puede tener efectos en la salud, concluyeron que las bebidas o alimentos helados no provocan infecciones. En ese sentido, Huaman Quezada recomendó tomar todo tipo de líquidos cuando uno está resfriado para hidratar el cuerpo.

“Cuando uno está sano, tomar cosas heladas tampoco hace daño. Eso no lleva a que uno se enferme. Uno se enferma porque se contagia de un virus, no de la nada. Si uno no viviera con nadie no se enfermaría de nada. Uno se enferma porque está expuesto a virus que tienen otras personas, de contagio en contagio, no porque toma agua helada o no se abriga”, sostuvo.

Por su parte, la Dra. Neha Vyas, médica de medicina familiar de Cleveland Clinic, indicó para este medio que durante una fiebre, gripe o resfriado es recomendable evitar alimentos procesados, muy grasosos, picantes o con alto contenido de azúcar o cafeína, ya que pueden dificultar la digestión o irritar la garganta. Asimismo, sugirió no consumir alcohol, ya que favorece la deshidratación. En su lugar, aconseja optar por alimentos suaves, ricos en nutrientes, y por líquidos tibios que aporten hidratación y alivio, como caldos, sopas o infusiones sin cafeína.

¿Qué ocasiona la gripe?

Según el artículo ‘Mortalidad invernal y sus causas’, publicado por el investigador W. R. Keatinge, durante el invierno suelen aumentar las enfermedades respiratorias debido a que las personas suelen congregarse en espacios pequeños, cerrados y poco ventilados, así como por el enfriamiento de la mucosa del tracto respiratorio superior, que disminuye su capacidad de contrarrestar las infecciones.

Consumir alimentos helados cuando hay congestión nasal frente, dolor de garganta o fiebre

El neumólogo de la UNFV detalló para La República que consumir agua helada es positivo para quienes tienen fiebre, debido a que va a bajar la temperatura. Aunque destacó que en el caso de las personas que padecen congestión nasal tampoco es dañino, advirtió que esto depende si la persona sufre de alguna enfermedad respiratoria crónica.

“Nadie con fiebre en su sano juicio toma cosas heladas de por sí, pero si así pasara, no le va a pasar nada, más bien va bajarle la temperatura. Es más dañino tomar un té caliente. En el caso de congestión nasal, no pasa nada. Depende de que enfermedad tengas. Si tienes rinitis alérgica, asma o tuberculosis, ahí sí tomar cosas heladas te puede hacer daño, pero es diferente a alguien que no tiene enfermedad respiratoria previa. Si eres una persona sana, que es el común, no te va a pasar nada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno tiene una enfermedad respiratoria crónica, sí le pueden hacer daño muchas cosas”, explicó.