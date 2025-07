Las compras por internet son una modalidad que es usada cada vez más por más personas en Perú, debido a que permiten comprar productos sin tener que acudir a las tiendas presencialmente y ofrecen descuentos exclusivos. Para comprar en las plataformas digitales, los consumidores deben ingresar sus datos bancarios. Sin embargo, esta información podría ser vulnerada a través de estafas virtuales. Los ciberdelincuentes buscan robar los datos personales de los usuarios y aprovechan temporadas altas de compras en línea, como el Cyber Wow.

Este evento de comercio electrónico se organizará del 14 al 17 de julio y destaca por la gran variedad de ofertas. En estas fechas, los estafadores engañan a los usuarios para acceder a sus cuentas bancarias, lo que les permitirá retirar saldos y realizar compras no autorizadas. En 2024, los fraudes digitales aumentaron un 2,9% en comparación con el año anterior. Por este motivo, es importante conocer medidas que eviten caer en estas modalidades delictivas.

¿Cuáles son las estafas más comunes de Internet?

La República entrevistó a Jimmy Armas, director de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de la UPC, para conocer cuáles son las principales estafas virtuales. El experto manifestó que el phishing es una de las modalidades más frecuentes en Perú y Latinoamérica. Esta consiste en que el delincuente envía enlaces falsos de entidades como tiendas o bancos, generalmente por SMS.

Esta modalidad busca engañar al usuario para que ingrese sus datos bancarios como el número y la clave de su tarjeta. "El que tiene mayor impacto es el phishing, porque se maneja a través de lo que es ingeniería social, es decir, la suplantación de identidad", recalcó el ingeniero. A raíz del Cyber Wow, los consumidores, podrían estar en riesgo

Sitios web fraudulentos: también conocidas como 'páginas clon', copian todos los detalles de la página oficial de tiendas legítimas para robar datos de tarjetas de crédito.

Malware: software malicioso escondido en aplicaciones o en descargas de supuestos descuentos. Este se descarga automáticamente tras acceder a una descarga, como puede ser una app para cazar ofertas.

Intercepción de datos: al utilizar redes Wi-Fi públicas sin cifrado, los atacantes pueden robar información personal. Estas redes Wi-Fi son comunes en universidades, cafés, centros comerciales, entre otros.

Robo de identidad: uso de datos personales robados para realizar compras no autorizadas. Los ciberdelincuentes pueden acceder a ellos tras una filtración de datos de alguna empresa que brinde algún servicio.

¿Cómo prevenir los fraudes en internet?

El director de la UPC resaltó que los usuarios deben tomar medidas preventivas durante las compras en internet, como revisar la autenticidad de las plataformas digitales, por lo que se evita ingresar a sitios web diseñados por estafadores. "Tienes que verificar las descargas de esa aplicación, cuántos la recomiendan y si tienen varios equipos instalados", señaló Armas.

Además, los compradores deben evitar acceder a enlaces que provengan de fuentes sospechosas, ya que muchos fraudes virtuales se envían por canales no oficiales. En particular, los ciberdelincuentes se contactan directamente con los usuarios por WhatsApp o correo eletrónico. "Preventivamente, debemos asegurarnos de que no sea un enlace sospechoso y que los sitios web realmente sean oficiales", indicó el especialista.

¿Cómo debería usar mis tarjetas durante las compras en línea?

Los consumidores virtuales suelen grabar los datos de sus tarjetas de crédito o débito en las páginas donde compran para no ingresar manualmente esta información de forma seguida. No obstante, Armas recomendó evitar esta práctica. Por ejemplo, si un hacker accede a tu celular, detectará que la información bancaria ya fue ingresada, por lo que podría directamente realizar compras no autorizadas.

Asimismo, el especialista sugirió que los usuarios tengan una tarjeta con un saldo mínimo, pero suficiente para las compras durante el Cyber Wow. De esta manera, se asegura una menor pérdida en caso de que sea vulnerada, a diferencia de una tarjeta donde están todos los ahorros del cliente. "¿Cuándo roban? Cuando la línea está abierta o cuando hay dinero en tu cuenta.", comentó el director de la UPC.

Por otro lado, subrayó que los consumidores deben configurar las notificaciones del aplicativo móvil de su banco. Por tanto, sabrán cuándo se realiza una compra, en especial si esta fue llevada a cabo por un tercero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.