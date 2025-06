Estafan al BBVA Perú y le roban más de S/180 millones a través de créditos ficticios: solo han capturado a una implicada en el delito

Un nuevo caso de estafa ha sacudido al Banco Continental (BBVA). La entidad bancaria se encuentra en el ojo de la tormenta tras sufrir el robo de más 180 millones de soles. Según la Fiscalía, los responsables de este crimen son 10 personas, entre extrabajadores y civiles, que formarían parte de la red “Los proveedores”.

De los investigados, las autoridades solo han logrado detener a Daphne Fiorella Gavidia Fung, representante de Servicios Generales San José SAC, quien pidió un leasing (financiamiento) de US$3.5 millones en 2023.

Modus operandi de los integrantes de ‘Los proveedores’

Según el expediente judicial, ‘Los proveedores’ utilizaban el leasing mobiliario, un crédito mediante el cual una empresa solicita un préstamo al banco para la compra de bienes. También recurrían al factoring, que permite a las empresas adelantar pagos por sus cuentas por cobrar.

Funcionarios del propio banco, involucrados en la red delincuencial, aprobaban las solicitudes a pesar de que las empresas no contaban con garantías reales ni solvencia económica comprobada. Una vez aprobado el financiamiento, el dinero se entregaba a los supuestos proveedores, quienes luego lo desviaban a otras empresas relacionadas o lo retiraban en efectivo.

“Los proveedores”, simulaban ser clientes para beneficiarse de diferentes modalidades de crédito. Foto: Finanzas

Uno de los casos más destacados involucra a Mariana Andrea García Cabada, quien, a través de su empresa MAC3, solicitó un leasing por más de US$3.5 millones al BBVA en 2023. Utilizando empresas fachada y documentos contables falsificados, logró captar millones de dólares del sistema financiero.

Una vez descubierto el fraude, el Ministerio Público autorizó el allanamiento de viviendas y oficinas, así como la incautación de bienes y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.

Empresas fachadas involucradas para cometer el fraude

En documentación obtenida por Perú21, se detalló que la organización delictiva habría operado a través de al menos 11 empresas. Entre ellas figuran:

Frío Superfish SAC

Servicios Generales San José SAC

Fomenta Pesquera SAC

Tecnología de Alimentos San Luis SAC

Morro Sama Inversiones EIRL

Distribuidora Steel Wire SAC

Corporación Triple AAA SAC

Grupo Alifer SAC

Planos Ingeniería Construcción SAC

Negociaciones Mar del Plata SAC, entre otras.

Trabajadores del BBVA vinculados al fraude de S/180 millones

Entre los trabajadores sindicados como cómplices de estafa al BBVA figuran tres personas que ocupaban cargos ejecutivos en el área de banca empresas:

Marco Gaitán Chunga,

Christian Bobadilla Ortega y;

Diego Araujo Ugarte

El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima investiga a diez implicados de la organización criminal, "Los proveedores". Foto: Reniec

¿Quiénes son las otras personas vinculadas al caso BBVA?

Juan Ricardo Torres Cuba

Antonio Guayamares Cicchini

Ricardo Roque Peceros

Herlinda Rodríguez Flores

Wilman Montañez Villar

Arturo Anticona Saenz

De todos los vinculados, Juan Ricardo Torres Cuba le envió un mensaje de WhatsApp a la fiscal Miluska Romero Pacheco, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, Surquillo y San Borja. En el mismo, la culpaba de cometer errores en su investigación al sindicarlo como integrante de la banda y de cometer fraude contra el BBVA. “Usted me está matando en vida”, “usted debe meditar su error, usted me ha jod*** la vida”, “usted me pretende meter preso sin sustento válido”.

Frente a los hechos, Romero Pacheco decidió incorporar el mensaje como nuevo elemento de prueba y solicitó a la DIVIAC un informe detallado sobre las acciones policiales realizadas, así como las razones por las cuales no se logró ubicar a los investigados.