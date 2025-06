Tía María: Minem insiste en que fase de construcción iniciará este año pese a rechazo de población

Aunque el titular del Minem asegura que hay avances en articulación social para la ejecución de Tía María, dirigentes del Valle de Tambo sostienen que no ha existido diálogo directo con ellos. Foto: composición LR/Andina/Archivo

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, volvió a recalcar que el proyecto minero Tía María podría empezar pronto con sus obras de construcción, ya que "muestra una madurez técnica y social". A su juicio, se ha logrado una sólida articulación social con la comunidad y se han tomado decisiones acertadas en materia ambiental.

“Pensamos que Tía María es un proyecto que está realizando las debidas decisiones para entrar en una fase de construcción este año, no hay más tiempo que perder, es una iniciativa madura. Tienen la propuesta de un embalse de casi 50 millones de metros cúbicos para darle agua al productor agropecuario y al productor agroexportador, así también dar empleo local y oportunidades de negocios”, explicó en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR).

Pese a que Montero asegura que el gobierno busca impulsar el diálogo con la empresa y las comunidades, lo cierto es que la población del Valle de Tambo no ha entablado una conversación directa con el Minem, según indicó a este medio el dirigente Miguel Meza. En más de una oportunidad, los han invitado a visitará la zona, pero se han limitado a declarar desde Lima o la ciudad de Arequipa.

Incluso, han descartado sentarse con ellos en una mesa de trabajo, en tanto no se levantaba el paro indefinido que acató la población desde el 17 de febrero hasta el 26 de abril de este año. Lo cierto es que desde entonces, hay una pausa temporal por la temporada de cosecha de arroz que ya viene finalizando.

"No ha habido un diálogo directo con el gobierno. Nosotros tenemos la predisposición, pero ellos no quieren ni siquiera escuchar. En cambio, hablan de continuar con el proyecto Tía María, cuando lo que quieren es imponerlo. No respetan la consulta popular del 2009, en la que el 96,7% de los votantes se pronunciaron en contra del proyecto minero, y dijeron sí a la agricultura", anotó.

A ello, hay que añadirle, que la propia Dina Boluarte en su condición de candidata a la vicepresidencia, firmó un compromiso el 14 de marzo del 2021 para cancelar Tía María y retirar a la compañía del Valle de Tambo. Cuatro años después, su gobierno insiste en empujar este proyecto que no cuenta con licencia social y cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no está vigente desde el 2019

Protestas se retomarían en julio

En su último reporte sobre los resultados del primer trimestre del 2025, Southern Copper Corporation informó que el proyecto Tía María ha generado 628 empleos, de los cuales, 503 han sido cubiertos por trabajadores locales. Asimismo, el avance en puntos de acceso y plataformas se encuentra en un 61% y, a la fecha, se han instalado 59 kilómetros de cerco vivo para delimitar la propiedad.

"Tía María generará ingresos significativos para la región Arequipa desde el primer día de sus operaciones. Al precio actual de cobre, esperamos exportar US$18.200 millones y contribuir con US$3.800 millones en impuestos y regalías durante los primeros 20 años de operación. El presupuesto del proyecto se ha establecido en US$1.802 millones", se lee en la presentación del reporte de la empresa minera.

Aunque el ministro Montero confía en que las condiciones estén claras antes del inicio de la construcción en el 2025, Miguel Meza asegura que la población no permitirá la destrucción del Valle de Tambo. Precisamente, el 12 de julio tendrán una nueva reunión para retomar las protestas en ese mismo mes.

Por último, denuncia que Southern viene realizando obras en el ecosistema frágil de las Lomas de Cachendo, pese a que no tiene la titularidad necesaria. En total, son cinco puntos controversiales que no ha logrado subsanar la empresa minera: dotación de agua para la etapa de construcción, superposición sobre las Lomas de Chachendo, explotación de oro en el área de intervención, la pérdida de una de sus concesiones y la deuda social con la población (muertos, sentenciados y heridos):

"El proyecto Tía María es inviable técnicamente y legalmente. Pero, también están haciendo trabajos ilegales (carreteras) a través de terceros que operan sin el permiso correspondiente ni autorización. Sabiendo que las Lomas de Cochendo son un ecosistema frágil, están metiendo mano. Algunos alcaldes han mandado cartas al Serfor, pero esta entidad está haciendo caso omiso. Yo creo que el gobierno tendrá que pensarlo dos veces antes de imponer este proyecto", sentenció Meza.