Fiscalía abre investigación contra manifestantes del Valle de Tambo por bloqueos en paro contra Tía María

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra 3 manifestantes del Valle de Tambo (Islay, Arequipa) que participaron en el último paro indefinido contra el proyecto minero Tía María. Se les imputa el bloqueo de carreteras.

Las pesquisas analizan hechos del 17, 18 y 19 de febrero por presuntos delitos contra los medios de transporte en agravio del Estado. En la carpeta fiscal, el Ministerio Público sindica como dirigentes de aquella protesta a Jorge del Carpio (Comité Unitario de Lucha), Roger Chirapo Roque (Colectivo Agro sí, mina no) Thomas Pacco Suclla (Autoconvocados).

Este jueves 22 de mayo, los tres investigados fueron citados para declarar a las oficinas de Seguridad del Estado en la ciudad de Arequipa. Entre ellos estuvo Roger Chirapo, por presuntamente liderar un bloqueo del 17 de febrero en la vía Costanera. Él negó el hecho.

"Las protestas del Valle de Tambo son convocadas por diferentes personas, pobladores, agricultores, eso no compete en mi persona. La misma población hace su perifoneo", dijo al salir de la diligencia. Añadió que detrás de la investigación, habría una represalia por la acción de amparo que presentó contra el proyecto de la empresa Southern y cuya audiencia será el 17 julio.

"Yo no pertenezco al colectivo 'Agro sí, mina no', no soy su representante y nunca ha existido. No soy dirigente inscrito en Registros Públicos, soy un ciudadano natural de Cocachacra que ha hecho varias acciones administrativas legales", enfatizó Chirapo.

Dirigentes de anteriores protestas contra Tía María fueron sentenciados

Vale recordar que al momento hay dos exdirigentes del Valle de Tambo que cumplen sentencias por motín y bloqueos de vías durante pasadas protestas contra Tía María: Jesús Cornejo (7 años y 4 meses) y Jaime de la Cruz (12 años y 4 meses).

Al respecto, Miguel Meza Idme, otro de los investigados pero que aparece en otra carpeta fiscal, sostuvo que las condenas son un mal precedente para los nuevos manifestantes. "Con este sistema judicial es preocupante, esperemos que haya justicia", refirió. Meza también negó que haya participado o dirigido los bloqueos y sostuvo que detrás hay "una persecución a los luchadores sociales".

Continúan protestas en el Valle de Tambo

El conflicto por Tía María empezó en el año 2009 por la oposición de agricultores del Valle de Tambo ante el temor de contaminación ambiental, debido a la extracción del cobre a tajo abierto. Desde entonces se registraron protestas y paros con el saldo de 7 fallecidos (6 civiles y un policía).

Desde la empresa Southern se anunció que este año empezarán la construcción de la mina, además tienen el apoyo del gobierno de Dina Boluarte. En paralelo, se siguen reportando protestas en el Valle de Tambo: el 15 de mayo hubo una movilización nutrida y ahora se ha convocado otra para este sábado 24 de mayo.