La gratificación del 2025, correspondiente al primer semestre del año, debe ser depositada por las empresas del sector privado hasta el martes 15 de julio como fecha límite. Este beneficio, que se otorga dos veces al año —en julio y diciembre—, está dirigido a los trabajadores en planilla y constituye un ingreso adicional importante en sus finanzas.

Según la normativa vigente, el depósito debe realizarse dentro de los primeros 15 días del mes, por lo que es obligación del empleador cumplir con este plazo para evitar sanciones y asegurar el derecho del trabajador.

Gratificación 2025 puede ser depositada desde el 1 de julio en Perú

El pago de la gratificación por Fiestas Patrias 2025 podrá comenzar a realizarse desde el martes 1 de julio. Si bien los empleadores no están obligados a efectuar el depósito en esa fecha exacta, sí están legalmente comprometidos a cumplir con este beneficio. De acuerdo con la normativa vigente, la fecha límite para realizar el pago es el martes 15 de julio de 2025. Este abono, dirigido a los trabajadores del sector privado que se encuentran en planilla, es obligatorio y su cumplimiento es fiscalizado por las autoridades laborales.

¿Qué trabajadores no reciben la gratificación en Perú?

Es fundamental tener en cuenta que no todos los trabajadores recibirán la gratificación por Fiestas Patrias en julio de 2025. Quedan excluidos de este beneficio aquellos que perciben una remuneración anual integral, conforme a lo establecido en su contrato o convenio laboral.

Asimismo, los trabajadores de micro y pequeñas empresas (mypes) que fueron contratados después de que la empresa se inscribiera en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), no acceden a esta bonificación. Del mismo modo, los trabajadores independientes, como los locadores de servicios, tampoco están comprendidos dentro del alcance de este pago extraordinario.

Gratificación por Fiestas Patrias: Sunafil multa a empresas que no cumplan con el pago de julio 2025

Según la normativa laboral vigente, las empresas que no realicen el pago de la gratificación dentro de la quincena correspondiente de julio o diciembre pueden ser sancionadas con multas económicas. En el caso de las pequeñas empresas, las sanciones pueden variar entre S/2.227 y S/22.275. Por otro lado, para las empresas que no están registradas como micro o pequeñas (no MYPE), la multa puede ascender hasta los S/129.294, dependiendo del número de trabajadores afectados.

