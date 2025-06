No todos los trabajadores reciben gratificación en Perú: conoce quiénes están excluidos de recibir y la fecha límite para el pago

¿Quiénes no reciben gratificación en Perú? Conoce las exclusiones y la fecha límite para el pago | Composición LR/Andina

¿Quiénes no reciben gratificación en Perú? Conoce las exclusiones y la fecha límite para el pago | Composición LR/Andina

La gratificación de julio es un beneficio económico importante para los trabajadores en Perú, tanto del sector público como privado. Regida por la Ley N° 27735, esta gratificación es un derecho esencial que los empleadores están obligados a garantizar dentro de los plazos establecidos.

Cabe señalar que la gratificación se calcula en función del salario del trabajador y se entrega junto con una bonificación extraordinaria del 9% sobre el total de la gratificación. Para conocer a detalle, puedes consultar esta nota.

¿Quiénes no tienen derecho a la gratificación?

Es importante señalar que no todos los trabajadores recibirán la gratificación por Fiestas Patrias en julio de 2025. Aquellos que perciben una remuneración anual integral, conforme a lo estipulado en su convenio, quedarán excluidos de este beneficio.

Además, los empleados de micro y pequeñas empresas (mypes) que fueron contratados después de que la empresa se registrara en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) tampoco recibirán la gratificación. Igualmente, los trabajadores independientes que presten servicios como locadores de servicios están fuera de este beneficio.

Gratificación julio 2025: ¿quiénes sí reciben este incentivo económico?

Los trabajadores del sector privado, ya sea con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, tienen derecho a recibir la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio también aplica a los empleados de pequeñas empresas que se hayan inscrito en el Remype, quienes recibirán el equivalente a medio sueldo de gratificación, según lo estipulado por la ley.

Asimismo, los trabajadores de microempresas que hayan estado laborando antes de la inscripción de la empresa en el Remype también tienen derecho a esta gratificación. En cuanto a los empleados bajo el Régimen Laboral Agrario, podrán recibir la gratificación siempre y cuando, dentro de los primeros cinco días de su relación laboral, informen a sus empleadores que desean recibirla en la misma fecha que los trabajadores del régimen laboral común, en lugar de junto con su salario diario.

¿Qué pasa si no te depositan la gratificación de julio?

De acuerdo con la legislación vigente, si el pago de la gratificación no se realiza en la quincena correspondiente de los meses de julio o diciembre, la empresa empleadora puede ser sancionada con multas que oscilan entre S/2.227 y S/22.275 para las pequeñas empresas. En el caso de las empresas que no están clasificadas como micro y pequeñas empresas (no MYPE), la multa puede alcanzar hasta S/129.294. Es fundamental que las empresas cumplan con sus obligaciones de pago dentro de los plazos establecidos para evitar estas sanciones.

La compensación económica se suele realizar en dos periodos, durante los meses de julio y diciembre. Es posible efectuar el pago dentro de los primeros 15 días del mes de julio, siendo el día 15 la fecha límite para realizar el abono.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.