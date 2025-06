MEF proyecta déficit fiscal de 2,5% en 2025, pero dudas crecen por exoneraciones y gasto sin control

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, anunció que el Gobierno que el déficit fiscal del 2025 cerraría en 2,5% del PBI, una cifra por debajo del 3,5% registrado en 2023.

En ese sentido, recalcó que se encuentra en marcha un proceso de reordenamiento de partidas presupuestales para evitar un mayor desbalance en las cuentas públicas, como parte del compromiso con la sostenibilidad fiscal.

Pérez-Reyes también defendió que la economía peruana mantiene fortalezas estructurales gracias a una política macroeconómica prudente. Sin embargo, marcó distancia de las advertencias del Consejo Fiscal, al afirmar que sus recomendaciones "no son vinculantes" y que no necesariamente deben compartirse.

“El Consejo plantea alertas que no necesariamente uno tiene que compartir. Nosotros apoyamos plenamente la nueva ley agraria y las zonas económicas especiales”, señaló, aludiendo a normas observadas por el ente técnico y por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Contradicción entre el discurso de prudencia fiscal y el respaldo a exoneraciones

Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, la postura del actual MEF refleja una mezcla preocupante de mensajes: por un lado, una supuesta responsabilidad fiscal y, por otro, decisiones que erosionan la base tributaria.

“Ha habido una presión fuerte de críticas y eso ha hecho que se reduzca la proyección del déficit de 2,8% a 2,5%, pero también se está hablando de usar el esquema de gobierno a gobierno para financiar megaproyectos como ferrocarriles. Eso no es compatible con una senda de consolidación fiscal”, advirtió.

Castilla cuestionó la postura del ministro de desestimar el papel del Consejo Fiscal. “Ese órgano técnico no está para que uno esté o no esté de acuerdo, sino para ejercer contrapeso. No es vinculante, pero sí relevante. El ministro debería tomar esas advertencias en serio, no como ataques”, afirmó, en referencia a las recientes tensiones entre el MEF y entidades técnicas independientes.

Riesgos fiscales: megaproyectos, gasto del Congreso y evasión tributaria

Entre los principales factores de riesgo que podrían impedir el cumplimiento de la meta fiscal, Castilla identificó tres: una posible desaceleración económica que afecte la recaudación, la aprobación de leyes con alto impacto fiscal por parte del Congreso —como el reciente incremento de pensiones en la carrera magisterial, que costaría S/4.800 millones— y la falta de mejoras en la administración tributaria.

“La evasión y elusión alcanzan hasta 9 puntos del PBI. Si no se fortalece la Sunat, no habrá reducción de déficit sostenible”, subrayó.

Además, sostuvo que los efectos positivos del precio alto del cobre sobre la recaudación en 2024 son temporales, y advirtió que se diluirán en los próximos meses.

“Lo que hemos visto este año es ingreso extraordinario. La pregunta es si se puede mantener esa senda sin reformas estructurales ni disciplina”, enfatizó.

Beneficios tributarios bajo la lupa: Ley Chlimper 2.0 y Zonas Económicas Especiales

El exministro también criticó el cambio de enfoque del MEF frente a los beneficios tributarios, que ahora apoya abiertamente pese a que representan más de S/25.000 millones en ingresos fiscales dejados de recaudar cada año.

“Por primera vez veo que el MEF avala entusiastamente estas exoneraciones. Antes eran observadas. El propio Código Tributario exige que sean evaluadas por efectividad y tengan fecha de caducidad”, sostuvo.

Castilla alertó que medidas como la Ley Chlimper 2.0 y las Zonas Económicas Especiales no han demostrado ser efectivas para el crecimiento económico ni para cerrar brechas regionales.

“En la Amazonía, la inafectación del IGV al combustible terminó subsidiando la minería ilegal. Y en Paita, Matarani o Ilo, las zonas francas tampoco funcionaron. Es más eficaz invertir en conectividad y servicios básicos”, afirmó.

Crisis de continuidad en el MEF

Finalmente, el extitular del MEF lamentó la alta rotación de ministros de Economía —cinco en los últimos tres años—, situación que, a su juicio, ha deteriorado la credibilidad institucional del sector.

“Esto refleja una inestabilidad profunda, una fuga de talento y una discontinuidad en las políticas económicas. Es un flaco favor al país”, declaró, al contrastar esta situación con la estabilidad y profesionalismo del Banco Central de Reserva.

“La heterodoxia fiscal y la dependencia política del Congreso hacen poco probable que se cumpla la meta del 2,5%. Ojalá me equivoque, pero los anuncios del ministro parecen más optimismo que previsión técnica”, concluyó Castilla.