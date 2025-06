MEF descarta alza inmediata de pensiones y advierte gradualidad en beneficios CAS por presión fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, afirmó que no es fiscalmente viable aprobar de inmediato el proyecto de ley que plantea elevar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados hasta S/3.300, dado que el impacto sería de S/4.800 millones anuales.

“No podemos corregirlo ni este año ni el siguiente. Es un proceso gradual de 10 años, probablemente”, indicó en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

El actual MEF no sólo se opone a la propuesta, sino que además consideró pertinente recalcar que el problema de las bajas pensiones no es exclusivo del magisterio. Sin embargo, esa afirmación contrasta con los reclamos de otros sectores que también enfrentan años de abandono estatal y que, hasta ahora, no han recibido propuestas concretas.

Y como si no hubiera parchado la posibilidad de que gotee dinero en el corto plazo, comentó que la iniciativa legislativa que propone extender beneficios como gratificaciones y CTS a los trabajadores bajo el régimen CAS también debe aplicarse de manera progresiva, en un plazo de cuatro a cinco años, para evitar una sobrecarga fiscal.

“Sería populista aprobarlas hoy”, dijo en tono de advertencia.

Mientras el MEF insiste en la necesidad de gradualidad, desde el otro lado los trabajadores estatales advierten que no hay hoja de ruta ni voluntad de avanzar.

S/25 mensuales: el “mísero” aumento salarial para los trabajadores estatales

Hace unos días, representantes del Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) llegaron hasta la redacción de este diario con pancarta en mano y documentos firmados para hacer pública su denuncia: el MEF está “dilatando” el proceso de negociación colectiva.

Tienen hasta el 30 de julio para cambiar el espacio fiscal de S/350 millones a S/2.000 millones, un monto asignado al incremento salarial en el sector público y que, de mantenerse en la Ley de Presupuesto 2025, representaría aumentos de solo S/25 mensuales por trabajador.

Además, los S/350 millones representan una caída del 65% considerando que el espacio fiscal en 2023 fue de S/1.000 millones, y, en 2024, tras presión sindical, fue de S/850 millones.

En ese sentido, para José Luis Sandoval, vocero del FTEP, el problema salarial se aborda de manera fragmentada: el Gobierno reconoce que afecta a más sectores, pero solo propone soluciones para uno, ignorando a los demás.

Respecto al régimen CAS, desde el FTEP reconocen que el cambio será gradual —pues son 14 los derechos laborales en juego—, pero advierten que no se ha planteado ninguna ruta concreta. “Que se empiece con dos derechos, pero que se avance”, pidió Sandoval.

El vocero también calificó al régimen CAS como un “sistema perverso y discriminatorio” que ha postergado durante más de 14 años a cientos de miles de trabajadores. Por ello, exigieron la instalación de una mesa técnica de alto nivel —con el Ejecutivo y las organizaciones sindicales— para evaluar qué beneficios pueden implementarse con respaldo financiero.

“Ya es momento de corregir esta injusticia con responsabilidad y voluntad política”, concluyó.

Así, mientras el MEF defiende la sostenibilidad fiscal, los trabajadores estatales esperan señales reales de que el Estado también tiene voluntad política de reparar desigualdades históricas.