Ositran indica por qué el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no puede operar junto al nuevo terminal: "Es decisión del concesionario"

En el programa 'Sin medias tintas', se cuestionó la viabilidad de trabajar simultáneamente con los dos terminales del aeropuerto internacional Jorge Chávez. En este contexto, Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, explicó que, según lo indicado por los representantes de Lima Airport Partners (LAP), aplicar esta fórmula sería inviable en este momento.“Ahorita como han explicado los señores de LAP, ya se aceptó esta otra fórmula va a ser imposible”, expuso.

Asimismo, se consultó a la encargada de Ositran sobre la posibilidad de implementar una transición gradual, utilizando dos terminales durante un periodo de tres a cinco meses, con el objetivo de evitar que las pruebas se realicen con pasajeros reales y prevenir posibles inconvenientes.

En respuesta, Zambrano detalló que el contrato establece que el concesionario asume todos los riesgos operativos, incluyendo el diseño y la implementación de las medidas. De esta manera, es responsabilidad del concesionario decidir cómo llevar a cabo la transición, asumiendo las consecuencias de no cumplir con los estándares establecidos, remarcó.

"Ya a ver ahí, nosotros somos supervisores, esto es un contrato autofinanciado donde todo el riesgo es del concesionario, es decir, supervisores del concesionario para que cumpla el contrato. Pero el contrato no tiene ese nivel de detalle, entonces como ellos tienen el riesgo de la operación, ellos tienen el riesgo del diseño, ellos tienen todos los riesgos, ellos deciden como lo hacen en el entendimiento que lo van a hacer de la mejor forma porque cualquier cosa que no hagan bien va a tener una consecuencia pecuniaria y de sanción y esas sanciones si son grandes incluso pueden llegar eventualmente hasta la pérdida de la concesión”, agregó.

Ositran indica por qué el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no puede operar junto al nuevo terminal

Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, explicó recientemente las razones por las cuales el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no puede operar junto al nuevo terminal. En este sentido, indicó que la decisión de no proceder de esta forma fue tomada por el propio concesionario, y que Ositran no tiene la facultad de obligarlos a cambiar esta disposición.

"Ellos decidieron que no, ellos decidieron de hacerlo de esa manera, y no hay forma que tú obligues que lo hagan distinto porque ellos te dicen a tú quieres que lo haga diferente entonces tú también vas a tener el riesgo de lo que pase porque quien está llevando adelante la administración somos nosotros" señaló Zambrano. Además, agregó que las líneas involucradas no están de acuerdo con duplicar sus oficinas. "Es que el problema es que las mismas líneas no están de acuerdo en tener duplicadas sus oficinas”.

Por otro lado, Zambrano comentó que Ositran ha planteado diversas sugerencias relacionadas con otros temas importantes, como la mejora de los ingresos y la creación de un acceso peatonal. "Hemos opinado respecto de varios temas que consideramos importante como son los ingresos, como es que no haya acceso peatonal, incluso hemos hecho un estudio para ver esos puentes. Son temas que en realidad que no están considerados en el contrato", explicó.

Adicionalmente, la funcionaria dejó claro que la decisión sobre la mudanza corresponde exclusivamente al concesionario. "Si hubiera sido 100% exitosa, todos los aplausos son para él y si hay problemas él lo paga, en teoría son ellos que conocen el negocio, por ello es que ellos deberían tomar la mejor decisión", concluyó la presidenta de Ositran.

