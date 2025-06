La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que prometía mejorar la conectividad aérea en Lima, ha resultado en una serie de inconvenientes operativos que han generado caos y desinformación entre los pasajeros. El colapso de servicios y la saturación de espacios han puesto de manifiesto la falta de preparación del nuevo terminal para manejar la alta demanda de vuelos nacionales e internacionales. Ante este panorama, diversos actores políticos, sociales y usuarios han comenzado a plantear la reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez como una solución viable para aliviar la congestión y mejorar la calidad del servicio.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El pedido de regreso del antiguo aeropuerto, que cerró la madrugada del 1 de junio para dar paso a las nuevas instalaciones, ha tomado fuerza en los últimos días. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el Congreso de la República, y usuarios frecuentes del aeropuerto han expresado su preocupación por la saturación del terminal, sumada a las críticas por el caos, desorganización y los problemas logísticos.

Entrada al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Foto: MTC.

¿Por qué se cerró el antiguo aeropuerto Jorge Chávez?

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria de capitales alemanes y estadounidenses encargada de la gestión del aeropuerto, propuso en 2021 usar el antiguo aeropuerto Jorge Chávez para vuelos nacionales. No obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó ese plan, indicando que no era beneficioso para las operaciones ni para los usuarios, requisitos exigidos en el contrato.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, detalló en una entrevista con RPP que consideraba viable esa alternativa “siempre y cuando se garantizaran esas dos condiciones”, pero la cartera respondió negativamente. “En ese momento, el MTC no mandó a rehacer el plan, simplemente indicó que no”, sostuvo.

Así fue el último día del antiguo Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Gob.

Entidades y usuarios piden la reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez

El caos en los primeros días de funcionamiento del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no pasó desapercibido. Los viajeros renegaron del caos en el nuevo terminal y cuestionaron el cierre del antiguo aeropuerto, tras reportarse largas colas, cancelaciones y retrasos masivos de vuelos, así como serios problemas con los traslados dentro de las instalaciones. La falta de información sobre los cambios de puertas de embarque y las deficiencias en los sistemas de control de seguridad también han provocado una creciente insatisfacción entre los pasajeros.

Ante estas circunstancias, diversas entidades, como el Congreso de la República y el Ositrán, han planteado la reapertura del antiguo aeropuerto para aliviar la presión sobre el nuevo terminal. La bancada de Perú Libre emitió un documento en el que acusan al gobierno de Dina Boluarte de “falta de planificación” y “visión estratégica”. El partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón exigió la inmediata reapertura del antiguo terminal para vuelos nacionales, la implementación urgente de un plan de acceso al nuevo aeropuerto y la revisión del modelo de concesión y planificación aeroportuaria.

Otros personajes políticos como el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, también cuestionaron la decisión del cierre del antiguo terminal. En Altavoz.pe, resaltó el caso del aeropuerto El Dorado, en Colombia, que se transformó en el embarque de los vuelos nacionales, logrando descongestionar las operaciones. “Yo no entiendo por qué han eliminado la infraestructura anterior. Obra de ese tipo no se elimina, ese aeropuerto ya había tenido reformas”, enfatizó.

Por su parte, Verónica Zambrano se mostró positiva sobre el retorno al debate de la existencia de dos terminales y lamentó que el nuevo aeropuerto se inauguró sin acceso peatonal y que contará con esta vía recién a fines de 2028 o inicios de 2029. “Nosotros señalamos que la propuesta inicial no era inamovible, entonces dijimos que sí era posible. […] En esa ocasión no lo aceptó, lo que no quiere decir que si se vuelve a presentar se pudiera dar. Esperemos que la propuesta todavía no esté desechada. Cabe la posibilidad de que puedan integrarse. Así como está el contrato dice que ese espacio será un mall, pero no tiene sentido porque LAP construirá una ciudad aeropuerto donde ya hay un mall”, refirió.

¿Es posible la reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez?

La posibilidad de reactivar el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no es una tarea sencilla debido a los arreglos burocráticos y a la disponibilidad de Lima Airport Partners. Desde una perspectiva operativa, reabrir el antiguo aeropuerto como una terminal exclusiva para vuelos nacionales parece factible e incluso beneficiosa para la población, debido a que reduciría la congestión vehicular en el ingreso al nuevo terminal y haría eficaz la próxima estación de la Línea 2 del Metro, que pasará en el ya cerrado aeropuerto.

Sin embargo, tendría que resolverse la falta de conectividad con el nuevo terminal, debido a las distancias y la reconfiguración de los sistemas logísticos, pues uno se encuentra en la avenida Morales Duárez y el otro en Elmer Faucett.