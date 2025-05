La escasez de dólares en Bolivia está generando serias dificultades para comerciantes y consumidores, especialmente en la adquisición de productos de la canasta básica. Según relataron vendedores locales a Red Uno de Bolivia, el precio de artículos esenciales como el azúcar y el aceite ha experimentado un incremento constante, lo que afecta tanto el abastecimiento como el bolsillo de las familias.

Una comerciante explicó que actualmente el litro de aceite se comercializa en 19 bolivianos por unidad. "El aceite nosotros estamos vendiendo a 19 bolivianos el litro, solo por unidad, porque por caja las empresas nos dan, solo 2 cajitas, así surtido unas dos cajas de 2 litros, otra cajita de 1 litro y otra de 5 litros, así nos están distribuyendo", manifestó la comerciante minorista para Red UNO. Mientras que, el azúcar ha sufrido el incremento de hasta 10 bolivianos por quintal, por lo que los obliga a subir el precio para la población.

Precios de aceite en Bolivia se disparan: comerciantes indican que incluso ya no hay

La crisis económica que enfrenta Bolivia, marcada por la escasez de dólares, continúa afectando gravemente la disponibilidad de productos esenciales. Comerciantes aseguran que uno de los artículos más difíciles de conseguir actualmente es el aceite, cuya distribución se ha reducido drásticamente. "El aceite casi no nos están trayendo, nos traen unas 5 cajitas a las semanas, las empresas ya no nos traen, antes a lo que tú pedias te traían", expresó otro comerciante.

Además, algunos proveedores atribuyen el aumento de precios no solo al costo del combustible, sino también a la subida del dólar. "Sí (ha subido el precio) por el combustible, después ellos dicen por la subida del dólar para que ellos trabajan o compraran químicos de otro lado, por eso dicen que está subiendo", indicó una comerciante minorista.

¿A cuánto equivalen el boliviano a soles peruanos actualmente?

El tipo de cambio entre bolivianos y soles peruanos varía según el lugar y el momento, pero actualmente se estima que 1 boliviano equivale a aproximadamente 0.50 soles. Esta relación cambia la percepción del valor de algunos productos en Bolivia cuando se hace la conversión.

Por ejemplo, el aceite, que en territorio boliviano ha alcanzado un precio de 19 bolivianos por litro, equivale a cerca de 10 soles con 50 centavos en Perú. Esta cifra resulta considerablemente alta, lo que refleja el impacto de la inflación y la escasez de productos básicos en el país vecino.

Crisis en Bolivia: sector de repostería es afectado por el alza en los precios

La crisis económica en Bolivia sigue golpeando a distintos sectores, y esta vez el rubro de la repostería se ve severamente afectado. Un reciente reporte de Red Uno de Bolivia revela que los precios de las tortas han registrado un aumento considerable, impulsado por el encarecimiento de los insumos básicos.

"Los insumos han duplicado el precio, tanto en la crema, harina, azúcar, todo ha subido, no hay aceite, no hay manteca. Entonces, estamos atravesando también una situación no muy bonita acá en nuestro sector", señaló una comerciante del rubro de pastelería.

El panorama se complica para los pequeños negocios, que intentan mantener sus ventas en medio de la incertidumbre económica y la inestabilidad en los precios de los productos esenciales.

