Congreso: proyecto que prohíbe ampliación del Reinfo fue desestimado en Junta de Portavoces

Hace casi 5 meses, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la ley que establece la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un periodo de seis meses adicionales, con opción a prórroga por seis meses más. No obstante, un proyecto de ley del congresista Wilson Soto plantea ponerle fin a nuevas ampliaciones.

Para este propósito, se busca modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 y de esta manera, legalizar la prohibición de esta práctica recurrente de solicitar extensiones de tiempo sin resultados tangibles. Según el legislador de Acción Popular, se trata de una iniciativa que obliga al Estado a implementar una política de formalización minera más realista y eficiente.

“El actual sistema ha fracasado. Solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse y miles de operadores suspendidos siguen extrayendo minerales sin control. Esta situación genera serios riesgos ambientales, sociales y de seguridad para el país. Debemos dejar de alentar falsas expectativas. Este proyecto marca un punto de quiebre para impulsar una minería responsable, ambientalmente viable y socialmente justa”, explicó Soto.

Respecto a esta propuesta presentada el jueves 15 de mayo, la Junta de Portavoces decidió que no sea exonerada de dictamen de la Comisión de Energía y Minas. Fuentes de este diario, confirmaron que la mayoría de bancadas como Podemos (PP), el Bloque Magisterial (BM), Fuerza Popular, Somos Perú y otras, se abstuvieron en la votación. Algunas de ellas arguyen razones procedimentales y políticas ante la falta de estudio de la propuesta, teniendo en cuenta que recortar la prórroga avalada por ley podría desatar un conflicto social.

Otros grupos parlamentarios como la BM y Podemos mantienen vínculos políticos con los mineros informales. Al respecto, un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta de que cinco dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se afiliaron al partido que lidera José Luna, quien tiene varias investigaciones fiscales en curso.

En el caso de Acción Popular, este grupo parlamentario sostuvo, a través de un pronunciamiento, que la publicación del reglamento que amplía el Reinfo evidencia la intención del Poder Ejecutivo de extender el Reinfo hasta diciembre. Además, anunciaron que ipromoverán una moción de interpelación contra el ministro Jorge Montero.

"Desde la bancada de Acción Popular impulsaremos la interpelación del ministro de Energía y Minas. Han pasado cinco meses desde que se aprobó la ampliación del Reinfo y hasta ahora, no avanzamos con el proceso. Estamos en un círculo vicioso y vemos que no hay un compromiso del Ejecutivo. Los parlamentarios deben tomar consciencia de que no puede haber más prórroga. La historia nos juzgará quienes estamos a favor de la informalidad y quiénes no", declaró Soto a este medio.

Minem defiende reglamento de Reinfo

Ante los cuestionamientos sobre la disposición que establece la transferencia de titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por sucesión, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que "si un minero está en proceso de formalización y fallece, “es necesario y razonable permitir que sus herederos continúen con este esfuerzo de formalización conforme a las normas vigentes”.

Además, dejaron en claro que la transferencia por herencia no constituye una figura novedosa, puesto que ya se encuentra regulada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM. Estos argumentos que esboza el Minem tendrá que replicarlos en su presentación en la Comisión de Energía y Minas, la cual se dará este martes 20 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador Paul Gutiérrez justificó esta disposición al señalar que muchos mineros artesanales trabajan con sus hijos. Por ende, en caso de fallecimiento, el heredero tendría que continuar con su labor. No obstante, indicó que mayores detalles sobre este tema los tendrá que sustentar el ministro Jorge Montero.

"El Reinfo tendría que derogarse con la Ley Mape. Hemos trabajado puntos específicos que han obstaculizado el tema de la formalización como los contratos de explotación y la trazabilidad. Lo que se está trabajado es cómo fortalecer la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, ya que ellos cumplen un rol importante en la economía del país", agregó.

¿Qué es el Reinfo?

Es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que agrupa a todas las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.