Masacre en Pataz: Gobierno de Boluarte revoca 1.425 inscripciones suspendidas en el Reinfo

Desde la Confemin señalaron que dicha medida no responde a un análisis técnico legal. Foto: Andina

Luego de más de una semana del asesinato de 13 mineros en un socavón de Pataz, La Libertad, el gobierno de Dina Boluarte decidió revocar de forma automática 1.425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en dicha provincia, con el objetivo de evitar que siga sirviendo como camuflaje para la minería ilegal de oro.

Dicha medida se ejecutó en base al Decreto de Urgencia 006-2025, que fue publicado en el diario Oficial El Peruano el último sábado 10 de mayo. A través de este dispositivo legal, se dispone la intervención coordinada del Estado en Pataz para el control y fiscalización de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, equipos, maquinarias y productos mineros, así como otras medidas excepcionales.

1.425 Reinfo en Pataz fueron revocados

Según la quinta disposición complementaria final de la norma, se anularon 114 inscripciones en el Reinfo en Tayabamba, 585 en Parcoy y 696 en Pataz. Además, dicho decreto establece la implementación de un sistema de trazabilidad de la comercialización del oro que estará a cargo del Minem y un mecanismo de control y monitoreo inalámbrico para los vehículos de transporte de mercancías que será responsabilidad de Sutran.

Para la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin),la cancelación de los Reinfo suspendidos en Pataz es una medida autoritaria, injusta y que no ha sido dialogada. En esa línea, manifestaron su rechazo ante la ausencia de alternativas para los trabajadores que dependen de esta actividad.

"Esta resolución es una sentencia de muerte laboral para miles de hermanos mineros artesanales de todo el Perú, sabiendo, además, que la producción de oro nacional por los pequeños mineros y mineros artesanales es superior al 56% del total. Confemin Perú denuncia esta traición a los compromisos asumidos por el Estado con nuestro sector"; indicaron.

Si bien desde el gobierno aseguraron en una conferencia de prensa que esta acciones están destinadas a restaurar el orden en Pataz, proteger los recursos y devolver la tranquilidad a la población, para William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, este tipo de medidas no conseguirán los resultados esperados si no atienden la captura y desarticulación de las bandas criminales.

"La suspensión de Reinfos en Pataz no resuelve el avance de la criminalidad que opera en el centro minero. Ellos dirigen aspectos de la producción, controlan galerías, socavones y el transporte de oro. Entonces, mientras no haya una recuperación del orden y otro esquema de seguridad distinto, estas medidas no tendrán resultados", refirió.

Ampliación del Reinfo

En una sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas realizada el 13 de mayo, los ministros de Energía y Minas, Jorge Montero, así como el titular de Defensa, Walter Astudillo, informaron a los congresistas acerca de las acciones adoptadas por sus carteras tras la tragedia ocurrida en Pataz.

Según indicaron, esta semana se creará el Grupo de Trabajo Multisectorial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Pataz, que será instalado en coordinación con la autoridad distrital y las organizaciones de sociedad civil. De igual forma, señalaron que se ha constituido un Comando Unificado y se movilizaron a 1.000 policías especializados y militares.

Ante la consulta de la legisladora Diana Gonzáles respecto a la extensión del Reinfo por seis meses más, el ministro Montero reconoció que existe esa posibilidad que faculta la Ley N° 32213. No obstante, indicó que el sentido de urgencia ha cambiado debido a los sucesos en la sierra de La Libertad.

"Pataz ha evidenciado una situación de crisis inusitada. Esperamos no necesitar solicitar esa extensión que nos faculta la Ley N° 32213. Sin embargo, tenemos que entregarle un producto seguro a la formalización minera. Si se requiere un tiempo más para ello, lo tendremos que hacer"; anotó.

De acuerdo con William Zabarburú, el gobierno de Dina Boluarte ha demostrado actuar reactivamente ante los problemas que se presentan en el país. En ese sentido, las presiones políticas y sociales configuran un escenario en el que es poco probable que no se extienda nuevamente el Reinfo, teniendo en cuenta la baja popularidad del gobierno y la afinidad de algunas bancadas con los mineros informales.

"Ni a pesar de 13 muertos en Pataz, se ha avanzado en un consenso respecto a la Ley Mape. Lo único cierto parece ser la prorroga por medio año más del Reinfo. Tengamos en cuenta que se aproxima un año electoral, y la masa informal de mineros no solo tiene poder económico en el país, sino que constituye una población electoral", analizó.