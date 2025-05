Ministro Jorge Montero responde a críticas por "Reinfo hereditario" y descarta ampliación al 2026

El ministro Jorge Montero señaló a los congresistas que no necesariamente se tendría que ejecutar la prórroga del Reinfo por seis meses. Foto: Marco Cotrina /LR

El ministro Jorge Montero señaló a los congresistas que no necesariamente se tendría que ejecutar la prórroga del Reinfo por seis meses. Foto: Marco Cotrina /LR

Ante los cuestionamientos al reglamento de la ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el ministro Jorge Montero se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para sustentar sus alcances y aclarar la incorporación de algunas disposiciones no contempladas en la norma promulgada a fines del 2024.

Una de ellas está referida a los ajustes vinculados a la transferencia de titularidad en el Reinfo por sucesión, o también conocido como “Reinfo hereditario”. Según recordó Montero, la minería a pequeña escala es mayoritariamente una actividad familiar y la figura legal que es objeto de críticas ya se encontraba regulada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

“Lo que estamos reconociendo a la sucesión de un titular de un Reinfo vigente es la posibilidad de que continúe su proceso de formalización hasta que termine, en el marco de la ley N° 32213. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, necesitamos un titular de la operación que responda por el impacto ambiental que genera su actividad. Otro tema a indicar es el impacto económico que no es menor. Recordemos que mayoritariamente, los Reinfo son negocios familiares”, explicó.

Si bien Montero dejó en claro que no comparte la opinión de algunos congresistas, comunicadores y especialistas respecto a la creación de un Reinfo hereditario de carácter permanente, manifestó su predisposición a revisar esta disposición contenida en el reglamento de la ley para avanzar hacia "oportunidades de mejora".

No obstante, diversos legisladores como Ruth Luque, Wilson Soto y Diana Gonzáles fueron bastantes críticos con la decisión del gobierno de Dina Boluarte y del titular del Minem de avalar este Decreto Supremo. Arguyeron que se habrían infringido una serie de artículos a la Constitución Política del Perú por desnaturalizar la norma que regula la rectoría y la ampliación del plazo para la formalización integral de la pequeña minería y la minería artesanal.

"En consecuencia, se ha generado una grave infracción constitucional. Quiero comunicar públicamente que estoy presentando una denuncia contra la señora Dina Boluarte porque parece que no conoce que un reglamento no está por encima de la ley. De la misma manera, contra el ministro de Energía y Minas. Porque aquí se está una desnaturalizando una figura y crear una lógica de herencia, lo que hará que el problema nunca se resuelva"; enfatizó Luque.

Minem descarta ampliar Reinfo al 2026

Desde el 2017 hasta la actualidad, el Reinfo ha sido extendido en tres oportunidades. La primera ampliación tuvo lugar en el 2019 durante el gobierno de Martín VIzcarra. Su vigencia vencía a fines del 2021 y volvió a aprobarse una segunda prórroga hasta el 2024. No obstante, el Congreso decidió que la fecha límite fuera hasta junio del 2025, con opción a aplazarlo por 6 meses más.

Ahora, el titular del Minem Jorge Montero ha informado a los integrantes de la Comisión de Energía y Minas que el Reinfo dejará de existir en 2026 y será reemplazado por una Ley MAPE. No obstante, no fue claro para determinar si es que el plazo de vigencia establecido hasta el 30 de junio de este año será prorrogado o no por seis meses adicionales.

PUEDES VER:

"Tenemos que reemplazar en el transcurso de este año el Reinfo por una formulación de legalidad diferente. En el 2026 ya no van a haber Reinfos. Habrá una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que le va a decir a todos los peruanos cómo deben hacerla", señaló Montero.

En su exposición, remarcó que vienen trabajando desde su cartera para que la ampliación no sea necesaria, Aunque, de ser necesario, utilizarán la facultad que les otorga la norma para pedir la prórroga. Eso no significaría que sea por seis mes más, ya que podría aplicarse en un tiempo menor.