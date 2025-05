Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pide eliminar "transmisión sucesoria" en el Reinfo

La publicación del Decreto Supremo que regula la rectoría y la ampliación del plazo para la formalización integral de la pequeña minería y la minería artesanal ha generado una serie de críticas por parte de especialistas e instituciones. Precisamente, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), se pronunció en rechazo a este dispositivo legal que perfila una prórroga del Reinfo sin fin.

Y es que en su tercera disposición complementaria modificatoria, se establece que la titularidad de la inscripción en este registro se pueda transferir por sucesión cuando fallece el minero informal acreditado. Es decir, un Reinfo hereditario, aspecto que no estaba considerado en el espíritu originario de la norma aprobada en el 2024.

"Cuestionamos la incorporación de la transmisión sucesoria en el Reinfo, mecanismo que abre la puerta a distorsiones e informalidades, por lo que solicitamos su inmediata eliminación", enfatizaron desde la ANGR.

De igual forma, manifestaron su preocupación debido a que la elaboración y publicación del reglamento no ha sido consensuado con los gobiernos regionales. En ese sentido, cuestionaron que la rectoría esté a cargo del Minem, ya que vulneraría el proceso de descentralización amparado por la Constitución Política del Perú.

Finalmente, demandaron restituir el liderazgo de los gobiernos regionales e invocaron al gobierno de Dina Boluarte a diseñar una estrategia efectiva de seguridad para instaurar el orden, contrarrestar la delincuencia y el crimen organizado infiltrado en el sector minero. Vale mencionar que, la ley N°32213 solo mandataba al Ejecutivo a regular la transferencia de competencia de regiones al Minem, impulsar el sistema interoperable y ampliar el proceso de formalización minera.

Ley Mape no avanza

En la última sesión de la Comisión de Energía y Minas realizada el 13 de mayo, el ministro de Energía y Minas Jorge Montero reconoció que existe la posibilidad de ampliar el Reinfo, tal y como lo estipula la norma aprobada por el Congreso. No obstante, indicó que el sentido de urgencia ha cambiado debido a los sucesos en la sierra de La Libertad.

"Pataz ha evidenciado una situación de crisis inusitada. Esperamos no necesitar solicitar esa extensión que nos faculta la Ley N° 32213. Sin embargo, tenemos que entregarle un producto seguro a la formalización minera. Si se requiere un tiempo más para ello, lo tendremos que hacer"; anotó.

Mientras esto ocurre, la Ley Mape sigue sin avanzar. En declaraciones anteriores a este medio, la parlamentaria Diana Gonzáles, recalcó que el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, sigue actuando con total discrecionalidad para el abordaje de este dictamen que debería presentarse antes de que finalice la legislatura actual.

A ello, hay que añadirle que, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo se retiró del espacio de trabajo a inicios de este año, arguyendo cierta parcialización de Gutiérrez. Además, la convocatoria de la Comisión no logra reunir a todos los actores involucrados en la problemática de la minería informal.

"Se han podido presentar diferentes propuestas de texto con gran cantidad de mesas de trabajo, pero no se ha formalizado aún ante la Comisión. El debate no se ha iniciado y la verdad que a mi me preocupa esta situación. No quisiera pensar que están siendo empleadas como parte de una campaña política", indicó Diana Gonzáles.

De acuerdo con William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, el desacuerdo que existe entre los sectores relacionados con la minería informal y la gran minería, así como las presiones políticas en curso, configuran un escenario en el que es muy probable que se extienda el Reinfo, teniendo en cuenta la baja popularidad del gobierno y la afinidad de algunas bancadas con los mineros informales.

"Ni a pesar de 13 muertos en Pataz, se ha avanzado en un consenso respecto a la Ley Mape. Lo único cierto parece ser la prorroga por medio año más del Reinfo. Tengamos en cuenta que se aproxima un año electoral, y la masa informal de mineros no solo tiene poder económico en el país, sino que constituye una población electoral", analizó.