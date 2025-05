Cambio en el MEF por cuarta vez: la salida de José Salardi y los retos del nuevo ministro

Raúl Pérez- Reyes se convirtió (hasta antes de caer el gabinete) en el cuarto ministro de Economía que integra el impopular gobierno de Dina Boluarte desde que inició funciones en diciembre del 2022. Su predecesor, José Salardi, apenas duró poco más de tres meses en el cargo luego de liderar una gestión marcada por anuncios del lanzamiento de un "shock desregulatorio", la eliminación de 14 programas ministeriales para incorporarlos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el impulso a proyectos bajo Asociaciones Público-Privadas (APP).

La salida de Salardi fue un baldazo de agua fría para diversos gremios empresariales, quienes antes de la confirmación del cambio, enviaron comunicados a los medios que estaban orientados a defender su continuidad como autoridad del sector. Desde Comex abogaron por proteger las reformas emprendidas e hicieron un llamado a no seguir la ruta de la improvisación ni del cálculo político a corto plazo.

Por su parte, la Unión de Gremios del Perú, conformada por Adex, Canatur, AAP, Perucámaras, SNI y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, manifestaron su abierto respaldo a las políticas en materia económica del gobierno. Pero, la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás, en medio de un creciente descontento con las medidas del saliente titular del MEF por parte de los gremios de trabajadores.

Precisamente, Salardi había sido citado el último lunes 12 de mayo a una sesión conjunta de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para que responda por la extinción de programas ministeriales. Su ausencia junto a la del renunciante Gustavo Adrianzén provocó la molestia de los congresistas y los representantes de sindicatos, quienes aprovecharon la tribuna del Parlamento para denunciar la amenaza que esta iniciativa supone a la estabilidad laboral.

Si bien este hecho no fue el único detonante que generó la remoción del ministro, el exministro Pedro Francke recuerda que las medidas de flexibilización laboral contenidas en el "shock desregulatorio" no habrían sido consensuadas con sus colegas de gabinete, puesto que el ministro de Trabajo, en su momento, descartó la eliminación de dos decretos supremos aprobados en el 2022, uno de los cuales, limita la tercerización laboral y otro que amplía los alcances del derecho de huelga.

"Me parece que este shock era para complacerse con la agenda empresarial. Además, era una propuesta que planteaba una extrema flexibilización laboral, de poco cuidado del ambiente y de no considerar la licencia social como algo importante en actividades extractivas. Me parece que era una mala política y ojalá que sea reconsiderada en estas nuevas condiciones", enfatizó.

Aunque no se podría descartar una negociación política fallida para salvar la cabeza de Adrianzén, el director ejecutivo de Comex, Jaime Dupuy, prefiere no especular acerca de las razones que hay detrás del cambio en el MEF. No obstante, considera que la gestión de Salardi logró concertar una agenda con el sector empresarial para levantar barreras burocráticas, simplificar trámites y mejorar el ambiente de negocios, por lo que resulta incomprensible la decisión adoptada por Boluarte.

Al igual que Dupuy, el extitular del MEF, Luis Castilla, mostró su preocupación por la constante rotación de ministros en una cartera que necesita estabilidad para generar confianza hacia los agentes económicos. Según indicó a este medio, el tiempo de permanencia promedio de un ministro de Economía durante el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte es de alrededor de seis meses.

"Esto atenta contra la generación de confianza y no ayuda a que los agentes económicos tengan un horizonte de predictibilidad. Esta gestión fue demasiado corta, pero logró recuperar espacios de coordinación y acercamiento al sector empresarial. Ha impulsado una ley de APPs y venía con una agenda fuerte de movilizar asociaciones público privadas. Lo que no vimos en Salardi fue su capacidad de lidiar con presiones políticas, especialmente de mayor gasto público", anotó.

A modo de reflexión, Pedro Francke resalta que un ministro de Economía debe poner por delante una visión conjunta de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal, antes que priorizar una agenda determinada para sectores que buscan beneficios tributarios. A su juicio, esto resulta un problema, teniendo en cuenta que el Perú lleva dos años incumpliendo la meta del déficit fiscal.

"Él había sido muy favorable a las exoneraciones tributarias, lo cual era un gran problema, en un momento que tenemos un déficit fiscal que está fuera de control. Recordemos que el FMI había proyectado que no se va a cumplir la meta y a pesar de eso, el ministro se mostró a favor de dar más exoneraciones a los agroexportadores. Entonces, creo que Salardi no había sido diligente en la necesidad de recuperar la presión tributaria"; sostuvo.

Retos del nuevo titular del MEF

Aunque el gobierno de Dina Boluarte confía en haber sorteado la censura del gabinete tras la renuncia de Adrianzén y el cambio de tres ministros, lo cierto es que la nueva gestión que recaería en Raúl Pérez-Reyes en el MEF tendrá que remar contra la inestabilidad en el sector. Para Jaime Dupuy de Comex, uno de sus desafíos será el de continuar reformas como el "shock desregulatorio" y la reorganización estatal en materia de inversión pública.

A su turno, Luis Castilla considera que el nuevo ministro deberá demostrar la capacidad de resistir a la presión de mayor gasto público, ya que la disciplina fiscal no es una característica de este gobierno ni del Congreso. En ese sentido, confía en el perfil de Pérez-Reyes que tiene una amplia trayectoria en el sector público y que hasta hace pocos días, fue el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Precisamente, Pérez-Reyes se salvó de ser interpelado en el Parlamento luego de que el Pleno rechazara admitir a trámite una moción para que brinde explicaciones sobre el retraso en la entrega del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Al respecto, Pedro Francke sostiene que hace falta reforzar la inversión en infraestructura de alta calidad y para ello, se necesita recuperar la presión tributaria, que se encuentra en poco más de 14% del PBI.

"Dos retos del nuevo ministro tienen que ver con la presión tributaria y la mejora de la gestión pública. Vivimos una situación muy crítica, casi de colapso en los servicios de salud y hay una falta total de presupuesto, así como de orientación en los programas sociales. Son problemas mayores del gabinete, pero el ministro de economía tiene un rol que jugar. Para eso, hace falta una posición más firme respecto a los impuestos que deben las grandes empresas", manifestó.

De acuerdo con el extitular del MEF, el gobierno carece de una estrategia para enfrentar los impactos de la guerra arancelaria iniciada por la administración de Donald Trump. A su juicio, una de las tareas de Pérez-Reyes y otras carteras ministeriales debería ser la de diversificar mercados y buscar nuevos socios comerciales.

Finalmente, Luis Castilla proyecta un crecimiento económico en el Perú para este 2025 que no superaría el 3% debido a que "muchas decisiones comenzarían a paralizarse conforme se acerque el inicio del proceso electoral". Recordemos que, el MEF tuvo que corregir su previsión del 4% para recortarla a un 3,5%, en concordancia con la incertidumbre mundial asociada a la guerra comercial.