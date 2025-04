Bolivia atraviesa una grave crisis debido a la escasez de gasolina y diésel, lo que ha generado largas filas en los surtidores y afectado seriamente el transporte de bienes y personas. La falta de estos combustibles impacta en la producción y distribución de alimentos, ya que los costos de transporte se han disparado, afectando directamente a agricultores, comerciantes y consumidores. A esto se suma el descontento social, con protestas y bloqueos que agravan aún más la situación y generan incertidumbre en la población.

El impacto en la canasta familiar ha sido inmediato y preocupante. Los precios de productos básicos como arroz, harina, carne y verduras han subido considerablemente, afectando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los sectores más vulnerables. Los comerciantes advierten sobre un posible desabastecimiento si la crisis persiste, lo que podría generar aún más inflación y dificultades económicas.

Precio del menú en Bolivia se vende a S/3 peruanos, equivalente a 10 bolivianos

Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia, se ha convertido en el epicentro de una comparación económica que llama la atención. Un informe de 24 Horas Noticias reveló que al cruzar al país vecino, una periodista realizó el cambio de 100 soles peruanos, obteniendo aproximadamente 379 bolivianos. Este tipo de cambio refleja la devaluación de la moneda boliviana en medio de la crisis por el desabastecimiento de gasolina, diésel y dólares, un problema que afecta gravemente la economía boliviana.

Lo que más sorprendió en el informe fue el costo de un almuerzo en Bolivia. Con solo 10 bolivianos, equivalentes a unos 3 soles peruanos, se puede acceder a un menú completo, un precio significativamente más bajo en comparación con Perú. Este dato contrasta con la grave crisis que atraviesa Bolivia, donde la falta de combustibles ha elevado los costos de transporte y producción.

A pesar de ello, la relación cambiaria sigue favoreciendo a los peruanos que cruzan la frontera en busca de productos más accesibles, mientras la economía boliviana enfrenta desafíos crecientes.

¿A cuánto equivalen 100 soles peruanos en Bolivia?

Actualmente, tipo de cambio es muy cambiante, pero según la Casa de Cambio Anita, al cambiar 100 soles peruanos puede obtener 288 bolivianos, moneda oficial en Bolivia. El tipo de cambio es referencial, lo que nos puede dar una idea de cómo se comporta la economía. Esto impacta directamente en la economía y aún más en el contexto boliviano.

Asimismo, la falta de reservas internacionales ha dejado al gobierno sin la capacidad de comprar combustible, lo que ha generado un impacto directo en el transporte y la producción de bienes esenciales. "Al no existir más las reservas internacionales, no podemos comprar combustible. El problema es que, ahorita, no hay dinero ni los recursos para poder pagar al exterior", advirtió el economista Ayo, quien detalló que esta situación ha provocado una fuerte alza en productos como el arroz, que en Bolivia alcanza los 610 bolivianos, mientras que en Perú se consigue por 361 bolivianos.

Este desbalance de precios ha impulsado el contrabando de alimentos en la frontera con Perú, donde comerciantes bolivianos importan productos básicos para revenderlos a precios elevados en el mercado interno. Miles de familias bolivianas se ven afectadas por esta situación, que agrava aún más la crisis económica y social.

Mientras tanto, el desabastecimiento de gasolina y diésel sigue siendo un problema crítico que golpea a las industrias y al parque automotor, aumentando la presión sobre el gobierno para tomar medidas urgentes ante el descontrol inflacionario y la creciente dependencia del contrabando.

