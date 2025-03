Exministro boliviano lamenta crisis económica en su país y lo compara frente al Perú: "Parece Suiza para mí”

Bolivia enfrenta una crisis energética sin precedentes debido a la escasez de diésel y gasolina, situación que ha afectado gravemente la vida cotidiana y la economía del país. La producción nacional de combustibles es insuficiente para cubrir la demanda interna, lo que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio, donde los ciudadanos deben esperar hasta 30 horas para abastecerse.

Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación, ya que el desabastecimiento impacta directamente en la movilidad de la población y en el funcionamiento de diversas actividades productivas. Entre los sectores más afectados se encuentran la agricultura y el transporte, pilares fundamentales de la economía boliviana. La falta de combustible ha dificultado el traslado de productos agrícolas, poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos y generando pérdidas para los productores.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, advierte sobre la crítica situación que enfrenta su país y manifiesta que no le gustaría que el Perú esté como actualmente se encuentra el país vecino. La escasez de combustible y las protestas han llevado a una crisis que podría tener repercusiones en la región, y que incluso afecta psicológicamente a toda la población.

"Yo quiero quejarme de que mis choferes duermen en las calles, seis, siete o cinco semanas ahí comen, ahí viven esperando por el combustible. Ese modelo, cuando veo al Perú, parece Suiza. Yo no quiero ver al Perú, así como está Bolivia, la gente durmiendo en las calles, la gente desesperada. No solamente afecta en la economía, sino que afecta psicológicamente, la gente no duerme por dormir en los surtidores, hay kilómetros de colas", indicó Ríos en Radio Exitosa.

La crisis en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes, con ciudadanos durmiendo en las calles en busca de combustible. Ríos enfatiza la necesidad de un cambio en la gestión de recursos energéticos y la importancia de elegir autoridades competentes.

Crísis en Bolivia: ¿qué sucede en el país vecino?

La escasez de diésel y gasolina ha llevado a Bolivia a una crisis sin precedentes. La producción nacional no logra satisfacer la demanda, lo que ha generado largas filas en las estaciones de servicio. Los ciudadanos deben esperar hasta 30 horas para abastecerse, lo que ha paralizado sectores esenciales como la agricultura y el transporte.

La falta de combustible ha impactado gravemente la economía boliviana, con una reducción significativa en la producción de alimentos y el transporte público. Bolivia consume más de 7 millones de litros de diésel al día, pero su dependencia de las importaciones ha llevado a un colapso en el suministro, generando protestas y bloqueos de carreteras.

¿Cuánto vale 100 bolivianos en el Perú?

El monto equivalente a 100 bolivianos en Perú dependerá del tipo de cambio vigente, ya sea en el mercado financiero o en las casas de cambio locales. Este valor puede variar según las fluctuaciones diarias del mercado y la entidad donde se realice la conversión.

4 paquetes de fideos tienen un costo de S/22, equivalente a 68.2 bolivianos .

. 5 latas de atún cuestan S/32, lo que equivale a 99.2 bolivianos .

. 6 latas de cerveza tienen un costo de S/24.90, correspondiente a 77.19 bolivianos .

. 5 kilos de arroz están valorizados en S/25.90, equivalente a 80.29 bolivianos .

. 3 paquetes de galletas tienen un precio de S/24, lo que corresponde a 74.4 bolivianos.

Productos bolivianos cruzan frontera con Perú en medio de crisis

En la frontera entre Bolivia y Perú, específicamente en la comunidad de Virupaya, se ha identificado una preocupante falta de control estatal que facilita el contrabando de productos bolivianos hacia territorio peruano. A pesar de la presencia de un puesto militar, no existen controles migratorios, señalización ni infraestructura que delimite claramente el paso entre ambos países. Según un informe del medio boliviano Unitel, la mercancía, que incluye alimentos como arroz, azúcar y aceite, así como combustible y gas con sello de YPFB, es trasladada sin restricciones desde Bolivia a Perú, utilizando camiones y depósitos disfrazados de viviendas.

La ausencia de regulación en esta zona permite que los productos bolivianos lleguen fácilmente a ciudades peruanas como Huancané y Juliaca, consolidando una ruta activa de contrabando. La situación contrasta con otras fronteras más controladas y evidencia la vulnerabilidad del Estado para frenar estas actividades ilegales. La circulación de hidrocarburos sin supervisión refuerza la necesidad de una mayor presencia de autoridades para evitar pérdidas económicas y garantizar la seguridad en la región.

