Migraciones desmiente crisis migratoria de bolivianos a Perú: "El flujo migratorio es debajo del promedio"

La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú aseguró que la situación migratoria está bajo control, desmintiendo rumores sobre un incremento descontrolado en el ingreso de ciudadanos bolivianos al Perú. A pesar de las proyecciones críticas, las autoridades afirman que están listas para cualquier eventualidad.

Además, Víctor Silva, representante de la Jefatura Zonal Puno, aclaró que la información sobre un supuesto intento de ingreso ilegal de 3.000 bolivianos es completamente falsa. En su lugar, se ha observado un leve aumento en el flujo migratorio, especialmente durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria, que ha atraído a más turistas a la región.

Migraciones desmiente crisis migratoria de bolivianos a Perú

El representante de Migraciones, Víctor Silva, desmintió las versiones sobre un incremento descontrolado de ciudadanos bolivianos que estarían ingresando a Perú a través del Lago Titicaca. En una entrevista con Tv Perú, Silva afirmó que la información sobre “aproximadamente 3.000 personas detenidas por la Policía Nacional (PNP) en un intento de ingreso ilegal” es completamente falsa. “No es verdad, incluso la misma Policía la ha desmentido y nosotros como Superintendencia Nacional de Migraciones categóricamente la desmentimos”, aseguró.

Silva explicó que, en realidad, el flujo migratorio hacia Perú ha experimentado una leve disminución en comparación con los primeros meses de 2024, a excepción de febrero, donde la cantidad de visitantes provenientes de Bolivia a Perú ascendió considerablemente. Este aumento se atribuye a la Festividad de la Virgen de la Candelaria, un evento de gran importancia en la región de Puno. “Este flujo turístico ha aumentado un 18%, lo cual es muy positivo para la región, ya que la festividad está retomando los niveles previos a la pandemia”, destacó Silva.

Preparados ante una posible crisis

En cuanto a las preocupaciones sobre una posible crisis migratoria debido a la situación crítica en Bolivia, Silva precisó que, aunque hay proyecciones de algunos políticos sobre un posible éxodo de ciudadanos bolivianos hacia Perú, hasta el momento no se ha observado un aumento significativo de migrantes. “No me compete dar una información que no está corroborada, pero lo que puedo decir es que no hemos visto este fenómeno hasta el día de hoy”, sostuvo.

Silva también se refirió a la cooperación con la Capitanía de Puerto de Puno para llevar a cabo operativos rutinarios en el Lago Titicaca, con el objetivo de mantener el control sobre el flujo de turistas. “La semana pasada realizamos operativos conjuntos en las islas del lago Titicaca, especialmente en Amantani, donde los turistas se encontraban en situación migratoria regular”, detalló.

