Evo Morales lidera la primera reunión de su nuevo partido en Bolivia, pese a inhabilitación: “Unidos venceremos esta batalla”

El expresidente boliviano Evo Morales lideró ayer domingo 6 de abril de 2025 la primera reunión de su nueva organización política, Evo Pueblo, en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical y político. El encuentro tuvo como propósito definir, junto a sus seguidores, el proceso para elegir a los futuros candidatos al Parlamento de cara a las próximas elecciones generales. Mediante sus redes sociales, Morales calificó el encuentro como el “primer Ampliado Nacional del Instrumento Político Evo Pueblo”, centrado en establecer las bases para la elección de representantes rumbo a la Asamblea Legislativa Plurinacional en los comicios del 17 de agosto.

Desde octubre, Morales permanece en esa región, resguardado por cientos de cocaleros que buscan evitar su captura, ya que se encuentra bajo investigación por presunta trata agravada de personas. Debido a limitaciones de tiempo, Morales tiene previsto postularse mediante la sigla del Frente para la Victoria (FPV), organización con la que formó una alianza temporal en febrero.

¿Qué papel jugará Evo Morales sin poder postularse?

Aunque la justicia boliviana vetó su participación como candidato, Morales mantiene una presencia influyente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora busca consolidar un nuevo espacio que le permita dirigir la estrategia electoral. La creación de esta agrupación responde al distanciamiento con el presidente Luis Arce y al intento de Morales por reagrupar a sus bases tradicionales.

Morales se encuentra Lauca Ñ desde octubre con custodia de cocaleros que buscan evitar su detención. Foto: Opinión Bolivia.

Durante el evento, Morales aseguró que no necesita ser candidato para continuar liderando. “Podrán inhabilitarme, pero no silenciarme. El pueblo ya decidió y me acompaña”, expresó. Analistas políticos consideran que su rol será determinante en la selección de postulantes, especialmente en zonas rurales donde su figura conserva alta legitimidad. La reunión también sirvió para mostrar músculo político en un momento donde el oficialismo atraviesa divisiones internas.

"Iniciamos nuestro primer Ampliado Nacional del Instrumento Político, "Evo Pueblo", en Lauca Eñe, estableceremos los cimientos para la elección de candidatas y candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y las elecciones generales que se realizarán el 17 de agosto. Muy felices de profundizar la democracia de los pueblos", expresó Morales en su cuenta de X.

Organizaciones sociales de Beni respaldarán a Evo Morales

Organizaciones sociales de Beni, lideradas por el Pacto de Unidad, respaldaron este lunes la candidatura de Evo Morales para las elecciones de agosto. Ariel Mendoza, vocero de la Federación de Comunidades Interculturales, ratificó desde Lauca Eñe el apoyo total de los sectores populares a las decisiones del primer ampliado de ‘EVO Pueblo’.

El Pacto de Unidad de Beni convocó a un ampliado para el sábado 12 de abril en Trinidad, donde se informará a las bases sociales sobre las decisiones adoptadas y las tareas a seguir. Según el dirigente de los interculturales de esa región, durante el acto político reciente se acordó que las delegaciones presentes deben socializar los acuerdos en sus respectivos departamentos.

¿Qué consecuencias tiene la inhabilitación de Evo Morales en su estrategia política?

El fallo del Tribunal Constitucional que impide a Morales postularse ha sido interpretado por él como una “decisión política disfrazada de legalidad”. El expresidente denunció que la resolución busca marginarlo del proceso electoral, pese a que “el pueblo boliviano lo respalda”. Aunque la medida es definitiva, Morales anunció que acudirá a instancias internacionales para revertirla.