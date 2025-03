BCRP modera el optimismo del MEF al elevar ligeramente el PBI a 3,2% para este año

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó ligeramente al alza la proyección del crecimiento de la economía peruana de 3,0 a 3,2% para el cierre de año, por un mayor dinamismo en construcción y servicios. Así lo dio a conocer el presidente del ente emisor, Julio Velarde, en la presentación de su reporte de inflación.

La cifra resulta muy por debajo de la proyección que ha mantenido fielmente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, quien prevé una expansión de 4% este año por "nuevos proyectos de inversión pública privada y un shock de desregulación bastante agresivo".

Velarde indicó que para el PBI primario se tiene una contracción estimada de 3,0% a 2,6%, principalmente por un menor desempeño en minería y pesca durante esta primera temporada. Además, el sector de hidrocarburos se ha visto afectado por el retraso en la operación del Lote 192.

Por otro lado, la autoridad monetaria mantuvo su proyección de crecimiento para la inversión privada en 4,1%, mientras que elevó su proyección para la inversión pública de 4,5% a 6,5%

"Por el lado del gasto, estamos viendo un mayor dinamismo de consumo", refirió en línea con la mejorada previsión de 2,8% a 3,1%, de acuerdo al reporte.

BCRP zanja compra de oro

En medio de sendas propuestas de parte del Congreso de la República para que el Banco Central de Reserva compre oro directamente a la pequeña minería tomando en cuenta los altos precios de los metales, Julio Velarde descartó esta posibilidad, aclarando que los bancos centrales no adquieren oro directamente de los mineros.

“La gente dice que se pudiera haber ganado con oro, pero ¿quién puede saber el precio? Es altamente volátil. Pudimos haber ganado con cualquier otro activo. ¿Por qué no compramos acciones de Nvidia? No tiene sentido. Lo más importante, que lo entiende casi cualquier persona, si alguien estuviese convencido que el precio del oro sube 30%, no lo compra después, lo compra ahora”, afianzó.