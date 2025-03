Fin a la ley antiusura: bancos volverán a cobros desmedidos por préstamos, ¿más acceso al crédito o mayor endeudamiento?

Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio que deroga la Ley 31143, la cual imponía límites a las tasas de interés en diversos créditos para proteger a los usuarios de servicios financieros contra la usura bancaria.

En los argumentos del presidente de la Comisión de Economía Ilich López, la medida había afectado a más de 500.000 personas y favorecido el crédito informal.

Ahora bien, la ley antiusura, aprobada en 2021 y hoy desterrada, otorgaba facultades al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para que fije las tasas de interés máximas y mínimas en las operaciones financieras cada seis meses. Desde noviembre hasta abril de este 2025, el tope máximo fijado era de 112,98% anual en moneda nacional.

En diálogo con La República, Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, criticó lo aprobado por el Congreso toda vez que da carta libre a los bancos a imponer tasas de interés excesivas y sin control, incluso por encima de lo que podría cobrar un 'gota a gota', dejando a los consumidores sin protección.

"No es que la ley (antiusura) establecía un tope fijo, sino era prerrogativa del BCR. El argumento que se planteaba es que, si se imponen tasas máximas, las mypes podrían quedar sin acceso al crédito, por lo que es mejor dejarlas libres. Pero, ¿dejarlas libres sin ningún límite?", cuestionó.

"Si el BCR consideraba que el tope de tasas era demasiado bajo y que debía ajustarse para dar mayor flexibilidad a los bancos y financieras, podía haberlo elevado, por ejemplo, de 100% a 150% si era necesario. Pero, ¿por qué optar por derogar toda la norma?", apuntó.

En la postura del congresista José Luna, la ley derogada contra la usura bancaria protegía a los usuarios de intereses que podrían superar el 200%.

TC validó ley contra la usura

En marzo del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demandas presentadas por el Colegio de Abogados de Ica y el Poder Ejecutivo, contra la ley antiusura. El máximo órgano constitucional indicó que “la usura es sinónimo de alto interés, desproporcionado, excesivo, en el precio de los préstamos. Por lo tanto, declaró a la ley como constitucional en favor de los consumidores.

A renglón seguido, el TC señaló que "tampoco se vulnera ni desvirtúa la autonomía y organización funcional otorgada a la Superintendencia de Banca y Seguros conferidas en la Constitución.

A pesar de este respaldo regal, los detractores de la ley sostenían que los topes a las tasas de interés dificultaban el acceso de los pequeños y microempresarios a créditos de instituciones financieras, lo que los llevaba a buscar alternativas como el préstamo informal conocido como "gota a gota".

Sin embargo, según un informe del Banco Central de Reserva publicado en 2022, el 53% de peruanos que pagaban tasas por encima de los topes impuestos por la ley se quedaron en la banca entre mayo y diciembre del 2021. ¿Qué revela esto? Una desmitificación de que muchos se quedaron sin acceso al crédito.

Detalla el mismo estudio que solo una minoría de 6,7% de quienes pagaban más del tope fueron excluidos del sistema financiero (es decir, quienes no pudieron acceder a préstamos).

El economista Arturo García considera que, desde la aprobación de la norma en 2021, el ritmo de crecimiento de la inclusión financiera ha disminuido. A su juicio, esto impidió que nuevos emprendedores y personas accedieran al crédito formal, empujándolos hacia el crédito informal, 'que es más costoso y ha impulsado el crecimiento del préstamo gota a gota'.

Este argumento refuta Jaime Delgado, quien considera es "bien jalado de los cabellos, puesto que la tasa de interés que cobran los bancos puede ser superior a la de créditos extorsivos como el gota a gota, debido a que ahora no se le impondría un control.

El docente de Finanzas Arturo García recomienda que el Poder Ejecutivo, a través de la SBS y el MEF, tenga una mayor participación en la coordinación con la Asociación de Bancos para revisar y ajustar las tasas de interés, considerando comparaciones con otros países.

"El año pasado los bancos tuvieron un record de utilidades (más de S/10.000 millones). Las tasas de interés en el Perú son más altas que otros países. Eso hay que revisarse", observó.

¿Rige para créditos vigentes o nuevos?

Según explica García a este diario, de ser promulgada la ley, aplicará fijar mayores tasas de interés solo para los nuevos créditos, "pero en segmentos de mayor riesgo crediticio, sobre todo en mypes y trabajadores informales en algunos casos".

"No quiere decir que el sistema financiero va a elevar tasas en todos los segmentos dentro de estas categorías de créditos a mypes y de consumo, sino a los de mayor riesgo, sobre todo a informales", refirió.

Sin embargo, la informalidad en el Perú sigue siendo una de las mayores taras para el mercado laboral. Mientras el promedio de América Latina alcanza el 47,6%, en nuestro país lo padece el 72% de los trabajadores, una tasa disparada en la región.

Uno de los riesgos de tener tasas altas que exceden el 100%, advierte el economista César Antúnez, es que el cliente no puede pagar, lo que puede derivar en un endeudamiento.

"Si no paga la cuota, le cobran los initereses, lo capitalizan, el préstamo es más alto de lo que había pensado, pero como digo depende del cliente seleccionado por la entidad. Muchas personas llegan al sobreendeudamiento al no pagar porque no reprogramar su crédito", explicó.

Según el experto, "el tope a las tasas de interés perjudicó a los bancos, que no podían cobrar lo que querían", mas no a las entidades más grandes, "Solo a los que tenían clientes más riesgosos (de mypes y de consumo). Bancos como Azteca y Alfin, que superaban la tasa de 100%", recordó.

Por último, indicó que el spread bancario en Perú, que resulta ser la diferencia entre la tasa que te cobra el banco por los préstamos y la que te paga por los ahorros, es de las mas altas en Latinoamérica. "Te cobran 40% por créditos y te pagan 7%", apuntó a modo de referencia.