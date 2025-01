En 2024, Perú se posicionó como uno de los principales agro exportadores mundiales, destacando con un producto natural que lideró las ventas internacionales. Este alimento registró un importante volumen de exportación hacia mercados como Estados Unidos y China, entre otros, reflejando su alta demanda internacional.

Las exportaciones alcanzadas pusieron a prueba la capacidad del sector agrícola, ya que afrontó retos climáticos y, a su vez, de mantuvo un buen desempeño en el mercado internacional. Además, la calidad y el volumen constante de producción han sido factores determinantes para posicionar al arándano como uno de los principales productos de exportación del Perú.

¿Cuál es uno de los productos naturales peruanos más exportados en el 2024?

El arándano fresco peruano lideró las exportaciones agrícolas del país durante el 2024, según la Asociación de Exportadores (Adex). Con ventas que superaron los US$ 545 millones hasta agosto del 2024, este producto consolidó su popularidad en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos, que concentró el 59,77% del total de las exportaciones, seguido de Países Bajos, Hong Kong y China.

Entre enero y agosto de 2024, las exportaciones de arándanos crecieron un 41,5% en comparación al mismo periodo de 2023. Las regiones productoras clave incluyeron La Libertad, Lambayeque e Ica, que juntas representaron una parte significativa de los envíos totales.

Respecto al total de las exportaciones no tradicionales, el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), estas alcanzaron un total de US$ 10.204 millones desde enero a noviembre de 2024, lo que representa un incremento del 20.8% en comparación con el año 2023. Los productos principales en el ranking agroexportador fueron: arándanos frescos, con US$ 2,108 millones (20.7% del total), paltas, con US$ 1,242 millones (12.2%), uvas frescas, con US$ 1,113 millones (10.9%) y cacao en grano crudo, con US$ 700 millones (6.9%).

Regiones productoras lideran envíos internacionales de arándanos frescos

La Libertad se consolidó como la región líder en la exportación de arándanos frescos de enero a agosto de 2024, generando ingresos por US$ 316.08 millones, lo que representa el 57.9% del total exportado. Otras regiones como Lambayeque, Ica y Áncash también tuvieron un rol destacado, contribuyendo a la diversificación de los puntos de origen de este producto.

Principales mercados internacionales de las agroexportaciones peruanas

En el periodo enero-noviembre de 2024, los principales destinos de las agroexportaciones peruanas fueron Estados Unidos, que lideró con el 59,77% de las exportaciones de arándanos frescos, seguido de Países Bajos, España y China. Este grupo de países representó el 76,5% del valor FOB total exportado en productos agrarios.

Los envíos a Estados Unidos sumaron US$ 326,31 millones, destacándose como el mercado más relevante para los arándanos. Por otro lado, Países Bajos y China también mostraron un crecimiento significativo en la demanda, con envíos por US$ 84,91 millones y US$ 29,40 millones, respectivamente. Además, mercados como Hong Kong, Reino Unido y Brasil también contribuyeron a la diversificación de destinos de los productos peruanos.