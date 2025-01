Este importante y saludable alimento cosechado en Perú logró superar sus ventas: EE.UU fue el principal comprador

Las exportaciones de cacao peruano alcanzaron un impresionante total de US$ 1.300 millones en 2024, consolidándose como un pilar fundamental de la economía nacional. Este crecimiento se debe a la escasez global de producción, especialmente en África, lo que ha permitido al Perú posicionarse en mercados internacionales.

El cacao ha superado por primera vez la barrera de los US$ 1.000 millones, un logro que refleja el impacto de los altos precios internacionales. Según José Antonio Mejía, presidente del Comité de Café y Cacao de Adex, este aumento es un incentivo para todos los actores de la cadena productiva, destacando la competitividad del cacao peruano en el contexto actual.

¿A qué se debió el aumento de las ventas de cacao peruano?

El principal motor detrás del récord histórico en las exportaciones de cacao ha sido el aumento significativo de los precios internacionales, que han pasado de US$ 3.000 a casi US$ 11.000 por tonelada. La crisis de producción en países como Costa de Marfil y Ghana ha generado una escasez global, favoreciendo a Perú en el mercado internacional. Este fenómeno ha permitido que el cacao peruano gane competitividad, superando la marca histórica de US$ 1.000 millones en exportaciones.

La producción de cacao en Perú también ha mostrado un crecimiento sostenido. Con aproximadamente 280.000 hectáreas dedicadas al cultivo y un volumen estimado de 180.000 toneladas en 2024, el país se posiciona como líder en la producción de cacao de calidad. Regiones como San Martín y Ucayali han incrementado su oferta, beneficiándose de los altos precios que han incentivado el cultivo de cacao en lugar de coca.

Exportación de cacao peruano: ¿cuál es el futuro para su venta?

Las proyecciones para 2025 son igualmente alentadoras, con expectativas de que Perú continúe beneficiándose de los altos precios del cacao y la escasez global. La demanda en mercados como Asia, especialmente en Indonesia y Malasia, sigue en aumento, lo que refuerza las perspectivas para el cacao peruano. La Asociación Peruana de Productores de Cacao anticipa que los precios elevados seguirán beneficiando a los productores en los próximos años.

¿Qué otros países, además de EE.UU compran el cacao peruano?

El cacao peruano continúa destacándose en los mercados internacionales, con una notable demanda en varios países. Estados Unidos lidera las importaciones con una cifra de 226 millones de dólares, lo que representa el 19% del total exportado. Le siguen Malasia e Indonesia con 158 millones de dólares (13%) y 136 millones de dólares (11%), respectivamente. Los Países Bajos también desempeñan un papel importante, con compras por 117 millones de dólares, equivalente al 10% de las exportaciones peruanas.

Además, Bélgica y España contribuyen significativamente, con importaciones de 86 millones de dólares (7%) y 75 millones de dólares (6%). Estos datos reflejan el creciente interés y la calidad del cacao peruano en el mercado global.

¿Cuáles son los beneficios del consumo de chocolate?

El chocolate derivado del cacao, especialmente el oscuro, es rico en antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo contra los daños causados por los radicales libres, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. Además, puede mejorar la circulación sanguínea y la salud cardiovascular al aumentar la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. También se ha relacionado con la mejora del estado de ánimo, ya que estimula la liberación de endorfinas y serotonina, promoviendo una sensación de bienestar. Sin embargo, es fundamental consumirlo con moderación, dado que puede ser alto en calorías y azúcar.