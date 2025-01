El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aseguró que el sector agropecuario fue uno de los principales beneficiados durante 2024, además de ser el segundo sector con mayores exportaciones en el país. No obstante, una de las cifras más destacadas del último año fue el crecimiento de ventas algunos productos.

En su último reporte mensual de comercio, el Mincetur presentó los productos con mejor desempeño a lo largo de 2024. Aunque bienes como el arándano y la palta lideraron las cifras millonarias de exportaciones, hay un producto que incrementó sus exportaciones en mayor proporción en comparación con 2023.

¿Cuál fue el producto con mayor crecimiento de la agroexportación en 2024?

De acuerdo con el reporte de comercio exterior, el producto agropecuario con mayor crecimiento de ventas en 2024 fue el cacao, tanto en su estado natural como en sus derivados. Este registró un aumento del 203% con respecto a 2023, superando ampliamente el crecimiento del café (47%), el azúcar (31%) y las frutas (18%) durante el periodo enero-noviembre del último año. El salto porcentual de las ventas del cacao contrasta con el de los últimos años, como te mostramos a continuación:

Exportaciones

(en millones de US$) Crecimiento

(frente al año anterior) 2024 1.189 203,4% 2023 396 28,1% 2022 309 13,2% 2021 277 8,8% 2020 253 -6,1%

Como se evidencia en el gráfico, las exportaciones en 2023 ascendieron solo US$ 396 millones. Sin embargo, en 2024, ascendieron a US$ 1.189 millones, lo que representa un incremento de tres veces en comparación con el año anterior, además de ser el crecimiento proporcional más grande de los últimos 5 años, cuyos porcentajes no superaban ni el 30%.

El cacao lideró el crecimiento de exportaciones en 2024

Con un incremento del 203%, el cacao no solo registró el mayor porcentaje de crecimiento en ventas dentro del sector agropecuario, sino que también lideró el aumento porcentual del sector exportador en general. En el ámbito minero, el producto con el mayor incremento en comparación con 2023 fue el concentrado de plata, con un aumento del 176%. Por su parte, en el sector pesquero, el aceite de pescado logró un crecimiento del 191% en relación con las exportaciones de 2023.

En el mismo sector agropecuario, el arándano adquirió el primer lugar en ventas durante 2024, alcanzando un récord de exportaciones por US$ 2.130 millones, además de consolidarse como el líder absoluto del rubro. Sin embargo, su porcentaje de crecimiento fue de solo un 45,5% respecto a 2023, cuando registró exportaciones de US$ 1.464 millones. Un caso similar ocurrió con la palta, que presentó un incremento del 29,8%.

La Libertad lidera la exportación peruana de Arándanos

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha revelado que La Libertad lidera las exportaciones de arándanos en Perú durante el periodo de enero a noviembre de 2024, alcanzando envíos que superan los US$1.100 millones, lo que representa aproximadamente el 54% del total nacional. A esta región le siguen Lambayeque, Ica, Lima y Áncash en el ranking de exportaciones.

La ministra del Mincetur, Desilú León, destacó que este año el arándano, tanto en su presentación fresca como congelada, se ha consolidado como el tercer producto de exportación más relevante del país y el primero en el sector agropecuario, superando a minerales como el zinc y el hierro. Este notable crecimiento se atribuye a un incremento del 59% en los volúmenes exportados, marcando un hito significativo para la economía peruana.