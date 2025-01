Proyecto minero subterráneo en Perú busca extraer 5.000 toneladas de cobre, zinc y plata por día: inversión asciende a US$ 2753 millones

En el cierre de 2024, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó el proyecto minero El Algarrobo a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por un total de US$ 2.753 millones, desglosados en US$ 759 millones para inversión inicial y US$ 1.994 millones para gastos operativos durante los primeros 10 años.

La adjudicación se realizó tras cumplirse los 90 días desde la declaratoria de interés, periodo en el que no se recibieron propuestas.

¿Cuáles son las características principales del proyecto El Algarrobo?

El Algarrobo es un proyecto polimetálico ubicado en Tambogrande, Piura, que abarcará la extracción de cobre, zinc y plata. Su capacidad de producción iniciará en 5.000 toneladas diarias, con la posibilidad de incrementarse a 15.000 toneladas, cifra que se determinará mediante los estudios de factibilidad.

La primera fase del proyecto se enfocará en la gestión social, estableciendo acuerdos con la comunidad para la ejecución de un proyecto hídrico. Posteriormente, se avanzará en la exploración, la elaboración de estudios de factibilidad bancable, el análisis de impacto ambiental y la ingeniería para la construcción de la infraestructura minera.

¿Qué impacto tendrá el proyecto El Algarrobo?

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica de Piura, especialmente en el sector agrícola, y consolidar la posición de Perú en el ámbito mundial de la minería. Para ello, se implementará un sistema de Comités de Monitoreo Participativo, formados por miembros locales, que supervisarán aspectos ambientales, como la calidad del agua, y comunicarán los resultados de las evaluaciones a la comunidad.

Adicionalmente, El Algarrobo incluirá la creación de un fondo social, destinado a la ejecución de programas que beneficien a las comunidades dentro de la zona de influencia del proyecto. Los ingresos generados por el canon y las regalías del proyecto se destinarán a incrementar los presupuestos de los gobiernos subnacionales, con énfasis en las áreas cercanas a la operación minera.

¿Cómo se llevará a cabo la formalización del acuerdo para el proyecto El Algarrobo?

El acuerdo se formalizará mediante un Contrato de Opción de Transferencia de Concesiones Mineras, que estará a cargo de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C., en cumplimiento con lo establecido en el artículo 165 de la Ley General de Minería.

El proceso de adjudicación cumplió con las normativas del Decreto Legislativo N.º 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Durante el acto de adjudicación, participaron el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, y el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi.

Proyectos mineros en Perú que comenzarán en 2025

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, presentó los proyectos mineros programados para iniciar en los años 2025 y 2026, destacando la relevancia de involucrar a las comunidades locales en los procesos de extracción minera. A continuación, se enlistan los proyectos que recibirán apoyo para su avance:

Reposición Antamina ( Áncash )

) Corani ( Puno )

) Reposición Raura ( Huánuco )

) Reposición Tantahuatay ( Cajamarca )

) Chalcobamba Fase I ( Apurímac )

) Ampliación Huancapetí ( Áncash )

) Romina ( Lima )

) Tía María ( Arequipa )

) Zafranal ( Arequipa )

) Pampa de Pongo ( Arequipa )

) Trapiche (Apurímac)

