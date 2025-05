Rafael Devers no será el primera base de los Boston Red Sox: las razones del 'Carita' para rechazar la propuesta

Rafael Devers era mencionado como la primera opción de los Boston Red Sox para reemplazar a Triston Casas, quien se perderá el resto de la temporada 2025 de la MLB por una lesión en el tendón. No obstante, el dominicano fue bastante enfático con la dirigencia del equipo, que le hizo dicha propuesta: rechazó la oferta, amparado en cambios anteriores, y aseguró que la gerencia "no tiene palabra".

Luego de la victoria de 5-0 sobre los Texas Rangers este jueves 8 de mayo, Devers relató a la prensa haber charlado con el director de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, quien le ofreció la posición titular que estaba disponible desde hace una semana. En la decisión del pelotero quisqueyano pesó el hecho de ocupar una posición distinta a la habitual desde el inicio de la zafra.

La palabra de Rafael Devers: los motivos para rechazar la primera base de Boston

"No sé qué es lo que tiene conmigo. Él (Breslow) jugó béisbol, y quiero pensar que sabe que cambiar de posiciones no es tan fácil", sostuvo 'Carita' en diálogo con el periodista Christopher Smith. "No entiendo algunas de las decisiones que hace el Gerente General. Lo próximo que sabrán es que alguien en los jardines se lesiona y quieren que yo sea outfielder", agregó.

Devers, quien usualmente se desempeña en la tercera base, fue invitado por Breslow, el mánager Alex Cora y otros dirigentes a ocupar el rol de bateador designado a inicios de febrero, durante el Spring Training, debido a que Alex Bregman había sido firmado como nuevo antesalista. Aunque reticente al inicio, el dominicano aceptó la propuesta.

"Ahora creo que deberían hacer su trabajo, que es básicamente salir y buscar en el mercado a otro jugador. Pienso que no están cumpliendo con su palabra. Me dijeron que soy un poco testarudo, pero ya me pidieron cambiar de posición una vez. Esta vez, no creo que pueda ser tan flexible. Me dijeron que iba a estar en esta posición, de bateador designado, y ahora se están retractando. Así que sí, creo que no cumplen con su palabra", manifestó el slugger, en referencia al vacío que deja Triston Casas.

A pesar de estos roces con la dirigencia, Devers dejó en claro que no tiene problemas con ninguno de los otros jugadores de los Red Sox. "La relación que tengo con mis compañeros aquí en el clubhouse es buena", aseguró.