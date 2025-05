¿Cubs o White Sox? El equipo de Chicago del que Robert Prevost, el papa León XIV, es fanático en la MLB

Robert Prevost se convirtió en el papa León XIV este jueves 8 de mayo de 2025. El cardenal, natural de Chicago, es el primer pontífice nacido en los Estados Unidos, y por ello muchas personas se preguntaban si era fanático de los Cubs o de los White Sox, los dos equipos de béisbol de la ciudad y clásicos rivales en la MLB. La propia liga y el hermano del recientemente electo pontífice revelaron la respuesta recientemente: se trata de los Medias Blancas.

Aunque encargado a ser líder espiritual de una de las religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo, León XIV no es ajeno a una pasión tan humana como la afición por el deporte. Anteriormente, también se dieron a conocer su gusto por el tenis y su hinchaje por Alianza Lima en el fútbol profesional de Perú, país donde ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo.

¿León XIV es fanático de los Cubs o de los White Sox?

En las horas posteriores a la elección de Robert Prevost como León XIV, la duda surgió entre miles de fanáticos del béisbol sobre el equipo favorito de MLB del pontífice. Los medios de prensa norteamericanos dieron versiones bastante enfrentadas e incluso los propios Chicago Cubs alegaron ser dicha novena, al colocar en el letrero electrónico de su estadio: "Oye, Chicago. ¡El es un fan de los Cachorros!" No obstante, en realidad es de los White Sox, según su hermano.

"Él nunca, jamás fue un fan de los Cubs, así que no sé de dónde salió eso. El siempre fue un fanático de los Sox", afirmó John Prevost, hermano del flamante papa, en entrevista con NBC Chicago. Este no fue un hinchaje facil, debido a que, pese a haberse criado en el lado Sur de Chicago, su madre era procedente del lado Norte y, por tanto, fan de los Cachorros, mientras que su abuela seguía a los Cardenales.

Anuncio de los Chicago Cubs en su estadio sobre León XIV. ¿Se adelantaron? Foto: Cubs / X

"La familia siempre sabe más, y parece que el fanatismo de toda la vida de León XIV está más cerca de 35th and Shields (ubicación del estadio de White Sox). Algunas cosas son más grandes que el béisbol, pero en este caso, nos enorgullece tener un fanático de los Medias Blancas representado en el Vaticano", expresó un representante del equipo en declaraciones al citado medio.

Pero los Cubs no se rinden: su dueño, Tom Ricketts, invitó al sumo pontífice al Wrigley Field a cantar "Take Me Out to the Ballgame", una tradición en los partidos de béisbol de la MLB.

León XIV, entre la afición al deporte y la vida religiosa

Robert Prevost estudió ciencias matemáticas en la Universidad de Villanova, ubicada en Pensilvania, de donde se graduó en 1977 para, posteriormente, hacer votos religiosos. Años después, en 2016, el clérigo retuiteó un mensaje que celebraba el campeonato del equipo de básquetbol de dicha casa de estudios, los Wildcats, en el torneo de la NCAA.

El paso del futuro León XIV por el Perú entre 1985 y 1999, y luego entre 2014 y 2023 como administrador de la diócesis de Chiclayo,no disminuyó su afición por el deporte: de acuerdo con el periodista Osler Lescano, Prevost se hizo hincha del club de fútbol Alianza Lima. Además, practicaba el tenis con avidez durante su estadía por el país andino: "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas", confesó en una ocasión.