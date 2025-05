Fue bateador designado en la MLB, jugó con los Yankees y ahora se sumará al ejército de su país

La Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos atrae a beisbolistas de todo el mundo que, en muchas ocasiones, logran formarse una trayectoria de prestigio que los mantiene en la atención pública por un largo tiempo. Sin embargo, en algunos casos, las vicisitudes de la vida los apartan de sus sueños originales. Este es el caso de Ji-Man Choi, primera base y bateador designado surcoreano con paso por equipos como Yankees y Rays, que pasó de disputar una Serie Mundial a alistarse en el ejército de su país.

El infielder asiático, que llegó al béisbol de Grandes Ligas en 2016, pasó ocho años en la Gran Carpa antes de tomar la decisión de inscribirse al servicio militar de Corea del Sur, que es obligatorio para los ciudadanos varones de entre 18 y 35 años, pese a que él ya tiene 34 y pudo retrasar esta obligación hasta los 37 debido a su condición de residente legal permanente en los Estados Unidos.

Choi cumplirá un total de 21 meses de servicio militar, aunque lo hará como parte del personal no combativo. No obstante, esta pausa en su carrera no significa un adiós definitivo del béisbol, ya que podrá seguir entrenando en sus momentos libres y, además, tiene planeado volver a la actividad profesional en la KBO surcoreana para 2027. El único inconveniente es que no podrá hacerlo como agente libre, sino que deberá someterse a las restricciones del draft de la liga.

Así fue el paso de Ji Man Choi por la MLB

Ji Man Choi fue contratado por los Mariners en 2010 y pasó principalmente por sucursales de ligas menores hasta que los Angels lo hicieron debutar en las Mayores en 2016. Luego, tuvo breves estadías en los New York Yankees, con quienes conectó un jonrón de 2 carreras en su primer juego, y con los Milwaukee Brewers, hasta llegar en 2018 a los Tampa Bay Rays, equipo donde ocurrió el despegue de su carrera.

Con Tampa, Choi disputó 414 juegos en cinco temporadas, durante las cuales alcanzó un promedio de bateo de .245, un porcentaje de embasado de .352 y un slugging de .431. Asimismo, alcanzó los playoffs en cuatro oportunidades con las Mantarrayas y llegó a la Serie Mundial 2020, en cuyo juego 2 hizo historia al convertirse en el primer surcoreano en conectar un hit en el Clásico de Otoño, si bien su equipo perdió contra los Dodgers por 4 victorias a 2.

En total, el primera base disputó 29 encuentros de playoffs con Tampa Bay, en los que logró unos nada despreciables números ofensivos de .221/.398/.412. En noviembre de 2022, fue traspasado a los Pirates y de ahí a los Padres en 2023, pero para este entonces presentó un bajón en su rendimiento debido a lesiones. Para el 2024, Choi firmó un contrato de ligas menores con los Mets, pero abandonó el equipo en junio y no vio acción desde entonces.

Aunque podría parecer poco probable que Ji-Man Choi sea contratado en algún equipo de la KBO con 36 años encima, hay una estadística que parece dar esperanza al pelotero, y esa es que dicha liga surcoreana cuenta en la actualidad con 35 jugadores de dicha edad o más. La ventaja diferencial, por supuesto, sería su nutrida experiencia en MLB.