Sin Juan Soto, los Yankees están dando de qué hablar en la MLB 2025. Pese a que ya no cuentan con el dominicano, uno de los mejores peloteros de todas las Grandes Ligas, los Bombarderos del Bronx marchan primeros en su división. Tal parece ser que la salida de la 'Fiera' no ha afectado el ataque de un conjunto neoyorquino que es una de las novenas que mayor cantidad de carreras ha anotado en lo que va de la temporada.

El traspaso de Juan Soto a los Mets no simbolizaba un buen augurio para los Yankees. No obstante, el sueño por llegar a los playoffs de la MLB y volver a llevarse la Serie Mundial no está del todo lejos. ¿Qué explicación tiene el presente del equipo de Aaron Boone? Para hablar sobre ello, La República Deportes entrevistó a Daniel Parra, periodista de Unión Radio y Sports Venezuela.

¿Por qué la salida de Juan Soto no está afectando a los Yankees en la MLB 2025?

—¿Qué te ha parecido el inicio de temporada de los Yankees?

—Muy bien. Los Yankees de Nueva York, a pesar de haber tenido la baja de Juan Soto, están en el primer lugar (de su división). Pensaba uno que iban a estar muy por debajo de lo que se esperaba con su salida. Sin embargo, esto no ha sido así. Han podido responder a la baja de Gleyber Torres, que fue otro de los peloteros que salió durante la temporada muerta. Se pensaba que los Yankees iban a estar un poco más mermados. Los vemos en el primer lugar, por encima de sus archirrivales, los Boston Red Sox. Eso es rellamativo.

—A pesar de que ya no está Juan Soto, van primeros en su división...

—Sí, indudablemente, pero, si tú ves el roster de los Yankees, todavía tienen jugadores de gran valía y mucha experiencia que han hecho que este equipo esté liderando la división de la Liga Americana. Ahí tenemos al venezolano Carlos Carrasco, que ha tenido un buen desempeño durante la campaña. Están Oswaldo Cabrera, Paul Goldschmidt, Oswald Peraza, otro de los venezolanos que está rindiendo, Cody Bellinger y Aaron Judge, el capitán. Han podido capitalizar esas victorias.

—Pese a que ya no lo tienen a Juan Soto, ¿cuentan con lineup bastante sólido?

—Claro, indudablemente. Tienen un equipo muy completo y un staff de picheo sobresaliente. Eso ha sido fundamental en este inicio. Sabemos que es una temporada larga. Esperemos que los peloteros no tengan lesiones y que puedan seguir en el primer puesto de la división este.

—Además de Aaron Judge, ¿qué otras piezas de bateo están cargando a esta ofensiva?

—Judge comanda prácticamente todos los departamentos, como porcentaje de embasado, slugging y empujadas, pero también hay peloteros que podrían ayudar en esa toletería, como Goldschmidt, los criollos Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza o Anthony Volpe. El equipo de los Yankees no es solamente Judge. Varios de los jugadores se han engranado.

¿Por qué los Yankees no lo necesitan a Juan Soto?

—¿Los Yankees lo necesitan a Juan Soto?

—No, no, no, eso ya es página pasada, como quien dice, esa página se cayó. Creo que los Yankees supieron cómo suplir esta ausencia. Aaron Judge ha cubierto ese hueco que dejó el dominicano.

—¿La ausencia de Juan Soto no se está sintiendo?

—No, no, no, no, para nada. Si tú te pones a ver, los bateadores de los Yankees han podido responder y lo importante es que están en el primer lugar de su división. Juan Soto ha tenido un comienzo lento con los Mets, quienes también están en el primer lugar de su división. Veamos sus números. No ha sido una ausencia.

—Entonces, ¿se podría decir que Juan Soto necesita más a los Yankees que los Yankees a Juan Soto?

—Ninguno de los dos se necesita. Soto decidió irse al patio del frente. No es cuestión de necesidad. Todavía está amoldándose a la filosofía de los Mets y del venezolano Carlos Mendoza. Tiene que irse adaptando. Si vemos sus números de la temporada pasada, tampoco fueron muy llamativos que se diga. Apenas tuvo 288 de promedio con 176 hits en 576 turnos al bate. Ahí vemos cómo ha tenido una línea de descenso. Creo que es una cuestión de adaptación y los Yankees ya supieron adaptarse a la ausencia de Juan Soto.

¿Los Yankees pueden clasificar a los playoffs?

—¿Los Yankees tienen potencial para llegar a playoffs?

—Sí. Tienen un roster con el que pueden llegar lejos. Sin embargo, hay que ver cómo les funciona el pitcheo. Carrasco ha hecho una excelente labor junto con el resto de lanzadores neoyorquinos. Eso ha sido fundamental para Aaron Boone. Necesitan que su picheo pueda relucir para, así, tener grandes números y estar metidos en la pelea.

—¿Tú los ves como potenciales candidatos a ganar o estar en la Serie Mundial?

—Hay que colocarlos. A los Yankees nunca hay que subestimarlos ni dejarlos a un lado. Tienen el potencial para poder llegar a la Serie Mundial. Sin embargo, veo a otros equipos que también pueden darle pelea. Cuidado si no se caen. No llevamos ni un cuarto de temporada, así que todavía queda un largo camino por recorrer, pero, indudablemente, hay que tomarlos en cuenta para la postemporada.

—Ni se menciona el nombre de Juan Soto en Nueva York...

—No se menciona en El Bronx, donde están los Yankees. Prácticamente, el nombre de Juan Soto no existe. En cambio, del otro lado de la ciudad o el Flushing, sí se le nombra.

—¿No está siendo muy influyente en los Mets ahora mismo?

—No, no, no. Ha estado muy desapercibido en el roster de los Mets de Nueva York. Si nos ponemos a ver la plantilla que tienen los Mets , han sido importantes los venezolanos Francisco Álvarez, Luis Torrens, Luisangel Acuña, Pete Alonso, Jeff McNeil y José Azocar, así como el dominicano Stalin Marte. El nombre de Juan Soto, más bien, está en otro plano y no en el del protagonismo. Poco a poco el dominicano va a ir tomando forma, agarrando ritmo y ser ese protagonista dentro del conjunto metropolitano.