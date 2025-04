Paolo Guerrero se perfila como titular ante Cienciano de Christian Cueva

El Torneo Apertura está de candela y este fin de semana hay interesantes compromisos, como el que disputará el viernes Alianza Lima ante Cienciano en Matute. El elenco íntimo marcha en la cuarta casilla con 19 puntos y está expectante de lo que pueda hacer el líder Universitario (23) el sábado ante Cusco FC en la ‘Ciudad Imperial’, esperando una caída para darle caza.

El técnico Néstor Gorosito viene armando el once para enfrentar al “Papá” por lo que apostaría en el ataque nuevamente por su goleador Paolo Guerrero junto a Eryc Castillo y Kevin Quevedo por las bandas. El capitán de la selección peruana es el goleador de los victorianos con cuatro anotaciones, esto sin contar los dos tantos que registra en la Copa Libertadores, por lo que sueña con avanzar lo más que se pueda en el torneo continental y conquistar su primer título en el campeonato peruano con su querido Alianza Lima.

“Muchas veces me dijeron que no puedes ser tan duro con los muchachos porque primero tienen que concentrarse en el torneo local; sin embargo. yo quería que Alianza Lima, el equipo de mis amores, le vaya bien y gracias a Dios estamos en ese camino”, aseguró el “Depredador”.

Por su parte, Christian Cueva calentó el duelo ante su ex equipo. El volante viene de anotar dos goles y jugar un buen partido ante Sport Huancayo, por lo que señaló que no tendría problemas en festejar si convierte en el arco de los íntimos. “Será un lindo partido contra Alianza Lima. Son dos equipos grandes, es parte del fútbol. Ya lo saben y no es secreto que he sido hincha de Alianza Lima desde muy chico, pero soy profesional y hoy soy hincha de Cienciano. ¿Si celebro si convierto en Matute? Los goles hay que festejarlos”, aseguró.