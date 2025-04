Christian Cueva fue la gran figura de Cienciano al anotar los dos goles con los que el ‘Papá’ venció a Sport Huancayo por 2 a 1 por la Liga 1. Su gran presente, el cual completa con su reciente actuación en la Copa Sudamericana, lo convirtió en blanco de los medios de comunicación, quienes buscaban unas declaraciones de ‘Aladino’ tras el encuentro con el ‘Rojo matador’. En ese sentido, el volante aseguró que, si bien era hincha de Alianza Lima de pequeño, hoy es fanático del cuadro cusqueño.

Para el exfutbolista de la selección peruana, el cariño que recibió por parte del club, de sus compañeros y de la ciudad, lo hicieron identificarse con los colores del cuadro imperial. Además, sostuvo que, en caso de volver a anotar, sí celebraría el gol, con lo que dejará atrás su identificación con el club blanquiazul.

Christian Cueva revela que ahora es hincha de Cienciano

Luego de la victoria contra Sport Huancayo, Christian Cueva habló en zona mixta de lo que fue el partido y de sus sensaciones tras marcar un doblete. No obstante, lo que sorprendió a los periodistas fue la afirmación de ‘Aladino’, quien indicó que no es hincha de Alianza Lima, pues, en la actualidad, apoya fervientemente a Cienciano, donde sintió el cariño desde su llegada.

“Será un lindo partido contra Alianza Lima. Son dos equipos grandes, es parte del fútbol. Ya lo saben, no es un secreto, he sido hincha de muy chico de Alianza Lima, pero soy profesional y hoy soy hincha de Cienciano. Con toda la acogida que me ha dado el Cusco, el club, mis compañeros, la verdad que estoy muy feliz de estar acá”, señaló.

Por otro lado, ‘Cuevita’ aseguró que no toma como una revancha el próximo duelo contra los ‘íntimos’. “No lo veo como revancha enfrentar a Alianza, las cosas se tienen que dar porque Dios lo quiere así. Yo ahorita estoy muy enfocado en Cienciano, en disfrutar este momento y ya mañana a trabajar nuevamente con mucha tranquilidad dentro del grupo”, aseveró.

“Los goles hay que celebrarlos. Yo quiero ir de a pocos, no crean que en un partido lo dice todo, hay que ir con mucha tranquilidad y calma. Estoy feliz, hay que disfrutarlo porque se ganó y se sufrió, pero, sobre todo, creo que hay que trabajar más y más y más”, culminó

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano por la Liga 1?

Christian Cueva sería titular en Cienciano para su partido contra Alianza Lima, el cual se perfila como uno de los más emocionantes de la fecha en el Torneo Apertura. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 2 de mayo de 2025 a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

Este juego será vital para las aspiraciones de Alianza, que podría ponerse a 1 punto del líder, Universitario, si consigue un triunfo ante Cienciano. Por su parte, el ‘Papá’ espera sorprender en La Victoria para sumar 3 unidades importantes en sus aspiraciones por ascender en la tabla de posiciones.