Alianza Lima se mantiene peleando en el Torneo Apertura y en especial, lo que más viene ilusionando a los hinchas blanquiazules, la Copa Libertadores. Tras la buena participación que aún lo ha deja en la lucha por los octavos de final, hay varios jugadores que han destacado por su calidad en el campo. Uno de ellos es Hernán Barcos, quien fue entrevistado por la Conmebol y dejó un nostálgico mensaje sobre los aficionados íntimos.

Entre sus declaraciones, el Pirata señaló que se sorprendió al comienzo ver cómo los aficionados de Alianza Lima llenan el estadio así estén en una situación complicada; sin embargo, con el tiempo se fue acostumbrando por la fidelidad de los íntimos. Además, resaltó que el club ha sido el más importante en todos sus años de carrera.

Hernán Barcos resalta la virtud del hincha de Alianza Lima

"Constantemente te brindan cariño. Hoy no me sorprende, pero sí cuando llegué, fue que aquí todos los partidos juguemos contra quien sea, estemos en la etapa que estemos, el estadio está siempre lleno y no pasa en todo el mundo eso. Aquí en Alianza, en el Perú, es el único equipo que llena el estadio todos los partidos. El hincha debe sentirse orgulloso del club. Y después el cariño que te dan constantemente es una forma de vida para el hincha y nosotros debemos tomarlo como tal y saber qué club representamos", respondió el máximo goleador de la Copa Libertadores hasta el momento.

¿Cuándo jugará Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Alianza Lima jugará ante Sao Paulo el próximo martes 6 de mayo por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2025. El equipo blanquiazul marcha tercero con 4 unidades y deberán vencer al conjunto brasileño para escalar a la segunda o primera posición si es que Libertad pierde y se medirá la diferencia de goles. Este compromiso está programado para disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva a las 5.00 p.m. (hora peruana).