Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Al parecer la seguidilla de partidos empieza a pasarle factura a Alianza Lima. Desde el 12 de enero a la fecha ha disputado ocho partidos entre amistosos, Copa Libertadores y Liga 1, siendo un balance positivo al obtener cuatro triunfos, dos empates y misma cantidad de derrotas.

Ayer el conjunto íntimo se presentó en el estadio Mansiche de Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana por la jornada 2 del Torneo Apertura y no pudo replicar lo hecho en el debut ante Cusco FC (3-0) ni en Libertadores contra Nacional (3-1), por lo que cayó 3-1.

Durante la primera mitad, los blanquiazules fueron una máquina con aproximaciones de Kevin Quevedo e incluso Hernán Barcos anotó, pero el tanto fue anulado por posición adelantada previa de Eryc Castillo. Ya sobre los 18 minutos Castillo aprovechó un excelente pase de Fernando Gaibor para abrir el marcador y empezar con las celebraciones por los 124 años de vida de Alianza Lima. En ese momento Trujillo y las distintas partes del Perú eran una fiesta, pero no contaron con que Alianza Atlético de Sullana les tendría una sorpresa.

El segundo tiempo del equipo de Néstor Gorosito fue para el olvido. Mientras que Gerardo Ameli movió dos piezas en la volante y en la delantera con los ingresos de Erick Perleche y Luis Olmedo. Luego de un lateral, precisamente Olmedo recibió el balón para ceder a Agustín Graneros (48’), quien desde fuera del área sacó un fuerte derechazo que descolocó a Guillermo Viscarra y puso el empate.

El cuadro sullanense se volcó en ataque con la intención de voltear el resultado y minutos después lo lograría; mientras que Alianza solo asustó una vez con Quevedo. En una gran jugada individual Graneros se metió hasta el área para ceder a Guillermo Larios (70’) y colocar el 2-1 momentáneo.

Alianza no tuvo reacción y otra vez Graneros (81’) dijo presente para sentenciar el 3-1 final pese a las aproximaciones tibias del elenco blanquiazul, que ahora deberá corregir errores pensando en el compromiso de este martes ante Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores en el partido de ida disputarse en el estadio de Matute.

“En el primer tiempo jugamos bien, hicimos bien las cosas, nos faltó contundencia, tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar. Luego ellos en el segundo tiempo encontraron un gol, luego otro y se nos complicó el partido. El cansancio también, la seguidilla nos pasó factura, no estuvimos finos. Tenemos mucho por delante, que esto nos sirva de experiencia y mejor que nos pase ahora y no después”, dijo al finalizar el partido Hernán Barcos.