Después de su gran estreno en la Liga 1, donde goleó a Cusco FC, Alianza Lima no pudo repetir su actuación en la segunda jornada del torneo y cayó 3 a 1 contra Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los blanquiazules empezaron ganando el partido con gol de Eryc Castillo; sin embargo, en el segundo tiempo los locales fueron superiores a los dirigidos por Néstor Gorosito y remontaron el compromiso para sumar su primer triunfo.

Esta derrota cayó como un baldazo de agua fría para los hinchas ‘íntimos’, quienes esperaban una victoria que le hiciera llegar con el mejor ánimo para el partido contra Boca Juniors por la Copa Libertadores. Por ello, no dudaron en expresar su frustración en las redes sociales, donde señalaron a algunos jugadores como los culpables de esta dura derrota.

Hinchas de Alianza Lima explotan tras caída contra Alianza Atlético

Las redes sociales se inundaron con un sinfín de mensajes de la hinchada de Alianza Lima, quienes reprocharon a los suyos por no poder sostener la ventaja y por mostrar un nivel más bajo de lo esperado en la segunda mitad contra Alianza Atlético. Asimismo, jugadores como Guillermo Viscarra, Jean Pierre Archimbaud, Matías Succar, entre otros, fueron duramente criticados por los fanáticos.

“Dejen a Succar en Trujillo”, “Tremendo regalo de aniversario nos regalaron, jugadores sin alma”, “Equipo totalmente desarmado, un desastre en la defensa. Se que pueden jugar mejor”, “Varios están de más”, “El replanteo fue imperfecto. Este partido se debió cerrar en el 1er tiempo si quería gestionar energías”, “No pueden relajarse así”, apuntaron los fans del club.

Guillermo Viscarra se convirtió en tendencia en las redes sociales

Tras la derrota de Alianza Lima, uno de los jugadores que destacó, y no necesariamente por motivos buenos, fue Guillermo Viscarra, fichaje ‘íntimo’ para el 2025. Para los hinchas, el portero de la selección de Bolivia no muestra seguridad en el pórtico y no salva al equipo cuando más se le necesita, esto lo puso en el ojo de la tormenta de quienes piden el regreso de Ángelo Campos.

El guardameta de 32 años llegó a La Victoria para reforzar el arco blanquiazul, el cual estaba diezmado luego que Franco Saravia dejara el equipo. Viscarra llegó a Matute con el objetivo de quedarse con el titularato; sin embargo, luego de sus errores contra Alianza Atlético, los hinchas pidieron que Campos retorne al once titular.